就是快！解放軍空軍演練　順豐快遞22分鐘送抵血清

2018年02月06日 15:43 中時電子報 何宜玲

順豐小型無人機。(圖/中國空軍)

中國解放軍空軍日前在陝西、雲南等崎嶇山區進行演練，徵召了中國最大民營快遞公司順豐速運(SF Express)參與補給任務。在緊急情況下，解放軍派出一架順豐無人機將抗毒血清送给遭蛇咬傷的士兵，並在22分鐘之內完成這項救命任務。

解放軍這次徵召私人快遞公司加入演練行列，大幅縮短了發生事故時的應變時間，因為依照過去傳統的運送方式，以公路駕駛在顛簸山區緊急運送，至少需要2個小時才能運抵，相當耗時。這次以無人機避開必經的崎嶇山路，不但能夠節省時間，還不需要再增加額外的軍力運送緊急補給物資。

根據香港《南華早報》(South China Moring Post)報導，中國解放軍正在嘗試建立新的後勤補給方式，徵召了大型民間快遞公司順豐速運無人機加入這次新型補給演練。

在陜西省演練時，一架順豐無人機在22分鐘內完成了解放軍緊急任務，將抗毒血清運送給位於雷達站被毒蛇咬傷的士兵，該架小型無人機即使在寒冷飄雪的氣候條件下，仍然能夠平穩降落在籃球場上，完成該項命令，大幅提升了傳統以公路運抵物資的效率，改善空軍的補給能力。

解放軍空軍預計2022年之前，再和5家民營物流公司共同合作運送和配給的新任務。中國軍方表示，由於山區運送物資和補給的需求不斷增加，但又礙於沒有足夠人力可以負荷這些任務，因此需要與民營快遞公司合作發展新的後勤補給方式。

(中時電子報)