就是快！解放軍空軍演練　順豐快遞22分鐘送抵血清

解放軍空軍的女兵正在進行匕首操術演練。(圖/中新社)

友善列印
中時電子報

順豐小型無人機。(圖/中國空軍)

中國解放軍空軍日前在陝西、雲南等崎嶇山區進行演練，徵召了中國最大民營快遞公司順豐速運(SF Express)參與補給任務。在緊急情況下，解放軍派出一架順豐無人機將抗毒血清送给遭蛇咬傷的士兵，並在22分鐘之內完成這項救命任務。

解放軍這次徵召私人快遞公司加入演練行列，大幅縮短了發生事故時的應變時間，因為依照過去傳統的運送方式，以公路駕駛在顛簸山區緊急運送，至少需要2個小時才能運抵，相當耗時。這次以無人機避開必經的崎嶇山路，不但能夠節省時間，還不需要再增加額外的軍力運送緊急補給物資。

根據香港《南華早報》(South China Moring Post)報導，中國解放軍正在嘗試建立新的後勤補給方式，徵召了大型民間快遞公司順豐速運無人機加入這次新型補給演練。

在陜西省演練時，一架順豐無人機在22分鐘內完成了解放軍緊急任務，將抗毒血清運送給位於雷達站被毒蛇咬傷的士兵，該架小型無人機即使在寒冷飄雪的氣候條件下，仍然能夠平穩降落在籃球場上，完成該項命令，大幅提升了傳統以公路運抵物資的效率，改善空軍的補給能力。

解放軍空軍預計2022年之前，再和5家民營物流公司共同合作運送和配給的新任務。中國軍方表示，由於山區運送物資和補給的需求不斷增加，但又礙於沒有足夠人力可以負荷這些任務，因此需要與民營快遞公司合作發展新的後勤補給方式。

(中時電子報)

文章來源：China’s air force enlists courier companies for military’s drone front

朝鮮半島緊張 中國陸基中段反導… 韓國海軍接收首艘FFX-II巡防艦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。