擄獲地表最強白富美的心 比爾蓋茲千金男友是他

2018年02月06日 15:35 中時電子報 蔡萱

曾多次登上全球首富寶座的為創辦人比爾‧蓋茨（Bill Gates）的私生活一項向十分低調，不過他的21歲千金珍妮佛（Jennifer）則十分熱衷在社群平台上分享和男友的生活照片，除了讓外界得以一窺這位「地表最強白富美」生活，也讓她跟她的埃及馬術員同學男友爆紅。

今年僅22歲的珍妮佛是蓋茲的長女，她目前在史丹福大學攻讀生物學，在一年就可以畢業了。至於她的男友納沙（Nayel Nassar）是埃及人，在科威特長大，除了是珍妮佛在史丹佛的同學外，也和珍妮佛一樣是位馬術運動員。二人交往剛滿一年就已經一起遊遍世界各地，包括荷蘭、科威特等地。

兩人交往兩年時常攜手到世界各地旅遊。(圖/instangram)

事實上儘管比爾蓋茲坐擁大筆財富，但是他早就多次表明，在自己過世後會將98%的遺產全數捐出，因為他也認為若給孩子太多的金錢會讓他們「無所事事」，不過就算是照樣，媒體初估他的三名小孩還是可以分到9,220萬美元的「少部分」財產。

但實際上比爾蓋茲還是相當疼愛他這個年輕又優秀的女兒，像是先前珍妮佛到佛羅里達州比賽時，就曾花3,000萬台幣，大手筆租下當地豪宅，只為了讓愛女可以好好練習。

(中時電子報)