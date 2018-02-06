D ＆ C Bistro改「潮」換代 「1」字頭親民價大嗑Fun Dining

〈草莓燉飯／195元〉的紅色燉飯是在煮米的雞高湯中加了甜菜根汁和草莓果醬等天然食材染色，並加了藍紋乳酪增加稠度和鹹香，非常好吃。（圖／姚舜攝）

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〈松露餃烏龍茶雞湯〉的餃子內餡有松露和帕達諾起司。（圖／姚舜攝）
〈不等於牛排〉是將4盎司紐約克牛排，切成條狀再排成「不等於」符號呈盤，每份345元、相當超值。（圖／姚舜攝）
〈臘腸鑲蘑菇〉是將西班牙臘腸切末，與洋蔥、乾蔥一起鑲入大朵多汁的蘑菇，並在上方搭配烤至酥脆的伊比利火腿，造型討喜，每份165元。（圖／姚舜攝）
〈辣豆子培根／150元〉是將堅果蜜漬後再裹上麵衣酥炸，然後拌入培根與紅綠辣椒，味道甜鹹辣交織，非常適合下酒。（圖／姚舜攝）
〈鹹鱈魚棒棒／165元〉是將鹽漬鹹鱈魚用牛奶汆燙去腥後，手拆成絲慢慢煸炒成魚鬆，然後拌入馬鈴薯泥塑成球形沾粉酥炸， 口感風味類以澳門葡國菜〈馬介休魚球〉。（圖／姚舜攝）
每份220元的〈蝦子辣豆鍋〉，油煎的盧蝦下襯著的是用白豆、黑班牙臘腸和青椒與洋蔥煨煮的豆泥。（圖／姚舜攝）
〈D＆C Bistro〉的〈和牛漢堡〉，用了澳洲和牛和日本和牛做成漢堡排，並舖了一片氣味濃郁的格魯耶爾乳酪（Gruyere Cheese)，同時用蜂蜜芥末美乃滋提味，此高檔的精品級漢堡每份要380元。（圖／姚舜攝）
〈海龍王長麵／680元〉是用半隻龍蝦，搭配用奶油與蒜頭烹製的義大利麵，是菜單中單價最高的菜式。（圖／姚舜攝）
每碗180元的〈太陽和牛滷肉飯〉，是以日本和牛、紅蔥頭、醬油、米酒、高粱酒、紹興酒、冰糖等材料炒製滷肉，越光米飯上並搭配有太陽蛋、小黃瓜、以及用鬱金香粉醃漬的的蘿蔔。（圖／姚舜攝）
〈海鮮大豐收／395元〉是將丁香魚、蝦子、花枝海鮮酥炸後裹上匈牙利紅椒粉及墨西哥辣椒粉，並可沾著用紅椒、辣椒、茴香、醋等材料調製而成中東風味哈里薩辣醬（Harissa）吃食。（圖／姚舜攝）
〈D＆C Bistro〉新推出的「FUN Dining」酒單中，有6款主題式調酒，圖中這款在酒中還加了「跳跳糖」，豐富口感趣味性。（圖／姚舜攝）
教父系列餐廳總主廚吳曉芳（右2)帶領的〈D＆C Bistro〉廚藝團隊，成員都很年輕，對料理充滿熱情與創意。（圖／姚舜攝）

「吃西餐可以像在港式茶樓裡吃港點一樣」，牛排教父旗下、位在大直的〈D & C Bistro〉餐酒館，明（2/7）日起以全新業態再出發。為創造更輕鬆、自在且快樂的用餐體驗，決定在農曆年前以「Fun Dining」的定位全新出擊，除請到設計師設計有趣「桌板」讓打卡族拍照打卡，總主廚吳曉芳更設計了一系列全新「潮」食，有冷有熱、有小品亦有主菜，其中不少菜式訂價只要「1字頭」，如此親民價位，市場少見。

志在「吃遍天下」的食家饕客或吃貨，為了口欲，總是穿街走巷、東征西討的找新餐廳、新食堂，尋幽訪勝、嘗新試奇。飯店餐飲業者為了不被食代淘汰，亦攪盡腦汁、無所不用其極的想點子出新菜，創造新的用餐體驗爭取客人青睞。〈D & C Bistro〉提出Fun Dining既念，就是一「A New Way To Dine」的主張。

西餐究竟能不能像港式點心一樣賣？美國舊金山米其林一星餐廳〈State Bird Provisions〉無疑作了最佳詮釋。該餐廳將西食份量縮小，有固定菜單、亦有像港式茶樓一樣的推車，將菜餚從廚房推出讓客人自由取食享用。這招，滿足了現代人用餐求少數多樣、吃好吃巧勝過吃飽的消費主張，2011年開業的〈State Bird Provisions〉，不只在〈米其林指南〉中摘星，現在更是「舊金山最難訂位餐廳」。

過去餐飲業者促銷集客，多僅聚焦菜單，由主廚設計新菜以廣招徠，但這回〈D & C Bistro〉為營造Fun Dining氛圍則是以「業態創新」思維，以FUN 取代fine重塑餐廳形象。於是，餐桌上不再舖設檯布、改以彩繪桌板取代，讓餐桌亦搖身成為「打卡景點」。餐具則是西式刀叉與中式筷子共陳，餐廳臨街而設的落地窗更可以全部打開，連音樂都重新挑選調整，整體氛圍更輕鬆、自在、活潑、有趣。

吳曉芳是CIA美國廚藝學院（Culinary Institute of America），畢業的高材生，這裡是世界名廚、尢其是美國名廚的搖籃，美國的學風自由，出自該校的廚師除義法傳統Fine Food外，尤其擅長演繹跨越菜系籓籬的「美味」佳菜。吳曉芳為〈D & C Bistro〉開出的「Fun Diningh」菜單，清一色都是融合了義大利、法國、亞洲、拉丁美洲與地中海風味元素的「混血菜」。

按冷食、熱食與主菜，「Fun Dining」菜單分：「　Chill U up」、「Warm U up」與「Feed U up」3大系列，除了主食外，份量都不大，非常適合佐酒下酒。更讓食客見獵心喜的是，除了主菜〈海龍王長麵〉外，這些菜餚價位只有3個區間，亦即100多元、200多元至300多元，其中包括:〈辣豆子培根〉、〈臘腸鑲蘑菇〉、〈蜂蜜芥末炸酪梨〉、〈鹹鱈魚棒棒〉、〈松露餃烏龍茶雞湯〉、〈塔克脆餅飯〉、〈草莓燉飯〉，以及〈太陽和牛滷肉飯〉等的價位都是兩百元有找的「1字頭」，非常親民，三五好友更可以一口氣點個7.8道共享分食，不必擔心走不出餐廳。

餐酒館就是要有餐也有酒，〈D&C Bistro〉為了讓客人「喝得Fun」，這回引進了9個國家、11款獨特啤酒，包括如特別推薦女性，帶有清爽口感來自「法國可倫堡的1664啤酒」，以IPA方式釀造，強烈濃醇酒味中，將苦味降至最低，帶有淡淡茉莉花香的「美國阿凡達茉莉花精釀啤酒」，以及使用除了大麥、黑麥外，特別加上燕麥釀造，創造出滑順口感與強烈焦香，呈現出獨得的粗礦重味的「美國龍之牙烈性黑啤酒」。

為迎接農曆新年到來並昭告天下餐廳變得更Fun了，〈D&C Bistro〉將自2/7日起至2/14日在午餐期間舉辦紅包抽抽樂活動，客人有機會抽中免費〈海龍王長麵〉、〈不等於牛排〉等菜餚。每天晚餐期時間還會不定時進行「FUN轉輪盤送好酒」活動，每人都有機會免費喝到6大主題調酒。

(工商)

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