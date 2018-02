D ＆ C Bistro改「潮」換代 「1」字頭親民價大嗑Fun Dining

2018年02月06日 15:40 工商 姚舜

〈松露餃烏龍茶雞湯〉的餃子內餡有松露和帕達諾起司。(圖/姚舜攝)

〈不等於牛排〉是將4盎司紐約克牛排,切成條狀再排成「不等於」符號呈盤,每份345元、相當超值。(圖/姚舜攝)

〈臘腸鑲蘑菇〉是將西班牙臘腸切末,與洋蔥、乾蔥一起鑲入大朵多汁的蘑菇,並在上方搭配烤至酥脆的伊比利火腿,造型討喜,每份165元。(圖/姚舜攝)

〈辣豆子培根/150元〉是將堅果蜜漬後再裹上麵衣酥炸,然後拌入培根與紅綠辣椒,味道甜鹹辣交織,非常適合下酒。(圖/姚舜攝)

〈鹹鱈魚棒棒/165元〉是將鹽漬鹹鱈魚用牛奶汆燙去腥後,手拆成絲慢慢煸炒成魚鬆,然後拌入馬鈴薯泥塑成球形沾粉酥炸, 口感風味類以澳門葡國菜〈馬介休魚球〉。(圖/姚舜攝)

每份220元的〈蝦子辣豆鍋〉,油煎的盧蝦下襯著的是用白豆、黑班牙臘腸和青椒與洋蔥煨煮的豆泥。(圖/姚舜攝)

〈D&C Bistro〉的〈和牛漢堡〉,用了澳洲和牛和日本和牛做成漢堡排,並舖了一片氣味濃郁的格魯耶爾乳酪(Gruyere Cheese),同時用蜂蜜芥末美乃滋提味,此高檔的精品級漢堡每份要380元。(圖/姚舜攝)

〈海龍王長麵/680元〉是用半隻龍蝦,搭配用奶油與蒜頭烹製的義大利麵,是菜單中單價最高的菜式。(圖/姚舜攝)

每碗180元的〈太陽和牛滷肉飯〉,是以日本和牛、紅蔥頭、醬油、米酒、高粱酒、紹興酒、冰糖等材料炒製滷肉,越光米飯上並搭配有太陽蛋、小黃瓜、以及用鬱金香粉醃漬的的蘿蔔。(圖/姚舜攝)

〈海鮮大豐收/395元〉是將丁香魚、蝦子、花枝海鮮酥炸後裹上匈牙利紅椒粉及墨西哥辣椒粉,並可沾著用紅椒、辣椒、茴香、醋等材料調製而成中東風味哈里薩辣醬(Harissa)吃食。(圖/姚舜攝)

〈D&C Bistro〉新推出的「FUN Dining」酒單中,有6款主題式調酒,圖中這款在酒中還加了「跳跳糖」,豐富口感趣味性。(圖/姚舜攝)

教父系列餐廳總主廚吳曉芳(右2)帶領的〈D&C Bistro〉廚藝團隊,成員都很年輕,對料理充滿熱情與創意。(圖/姚舜攝)

「吃西餐可以像在港式茶樓裡吃港點一樣」,牛排教父旗下、位在大直的〈D & C Bistro〉餐酒館,明(2/7)日起以全新業態再出發。為創造更輕鬆、自在且快樂的用餐體驗,決定在農曆年前以「Fun Dining」的定位全新出擊,除請到設計師設計有趣「桌板」讓打卡族拍照打卡,總主廚吳曉芳更設計了一系列全新「潮」食,有冷有熱、有小品亦有主菜,其中不少菜式訂價只要「1字頭」,如此親民價位,市場少見。

志在「吃遍天下」的食家饕客或吃貨,為了口欲,總是穿街走巷、東征西討的找新餐廳、新食堂,尋幽訪勝、嘗新試奇。飯店餐飲業者為了不被食代淘汰,亦攪盡腦汁、無所不用其極的想點子出新菜,創造新的用餐體驗爭取客人青睞。〈D & C Bistro〉提出Fun Dining既念,就是一「A New Way To Dine」的主張。

西餐究竟能不能像港式點心一樣賣?美國舊金山米其林一星餐廳〈State Bird Provisions〉無疑作了最佳詮釋。該餐廳將西食份量縮小,有固定菜單、亦有像港式茶樓一樣的推車,將菜餚從廚房推出讓客人自由取食享用。這招,滿足了現代人用餐求少數多樣、吃好吃巧勝過吃飽的消費主張,2011年開業的〈State Bird Provisions〉,不只在〈米其林指南〉中摘星,現在更是「舊金山最難訂位餐廳」。

過去餐飲業者促銷集客,多僅聚焦菜單,由主廚設計新菜以廣招徠,但這回〈D & C Bistro〉為營造Fun Dining氛圍則是以「業態創新」思維,以FUN 取代fine重塑餐廳形象。於是,餐桌上不再舖設檯布、改以彩繪桌板取代,讓餐桌亦搖身成為「打卡景點」。餐具則是西式刀叉與中式筷子共陳,餐廳臨街而設的落地窗更可以全部打開,連音樂都重新挑選調整,整體氛圍更輕鬆、自在、活潑、有趣。

吳曉芳是CIA美國廚藝學院(Culinary Institute of America),畢業的高材生,這裡是世界名廚、尢其是美國名廚的搖籃,美國的學風自由,出自該校的廚師除義法傳統Fine Food外,尤其擅長演繹跨越菜系籓籬的「美味」佳菜。吳曉芳為〈D & C Bistro〉開出的「Fun Diningh」菜單,清一色都是融合了義大利、法國、亞洲、拉丁美洲與地中海風味元素的「混血菜」。

按冷食、熱食與主菜,「Fun Dining」菜單分:「 Chill U up」、「Warm U up」與「Feed U up」3大系列,除了主食外,份量都不大,非常適合佐酒下酒。更讓食客見獵心喜的是,除了主菜〈海龍王長麵〉外,這些菜餚價位只有3個區間,亦即100多元、200多元至300多元,其中包括:〈辣豆子培根〉、〈臘腸鑲蘑菇〉、〈蜂蜜芥末炸酪梨〉、〈鹹鱈魚棒棒〉、〈松露餃烏龍茶雞湯〉、〈塔克脆餅飯〉、〈草莓燉飯〉,以及〈太陽和牛滷肉飯〉等的價位都是兩百元有找的「1字頭」,非常親民,三五好友更可以一口氣點個7.8道共享分食,不必擔心走不出餐廳。

餐酒館就是要有餐也有酒,〈D&C Bistro〉為了讓客人「喝得Fun」,這回引進了9個國家、11款獨特啤酒,包括如特別推薦女性,帶有清爽口感來自「法國可倫堡的1664啤酒」,以IPA方式釀造,強烈濃醇酒味中,將苦味降至最低,帶有淡淡茉莉花香的「美國阿凡達茉莉花精釀啤酒」,以及使用除了大麥、黑麥外,特別加上燕麥釀造,創造出滑順口感與強烈焦香,呈現出獨得的粗礦重味的「美國龍之牙烈性黑啤酒」。

為迎接農曆新年到來並昭告天下餐廳變得更Fun了,〈D&C Bistro〉將自2/7日起至2/14日在午餐期間舉辦紅包抽抽樂活動,客人有機會抽中免費〈海龍王長麵〉、〈不等於牛排〉等菜餚。每天晚餐期時間還會不定時進行「FUN轉輪盤送好酒」活動,每人都有機會免費喝到6大主題調酒。

(工商)