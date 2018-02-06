D ＆ C Bistro改「潮」換代 「1」字頭親民價大嗑Fun Dining

2018年02月06日 15:40 工商 姚舜

〈松露餃烏龍茶雞湯〉的餃子內餡有松露和帕達諾起司。（圖／姚舜攝）

〈不等於牛排〉是將4盎司紐約克牛排，切成條狀再排成「不等於」符號呈盤，每份345元、相當超值。（圖／姚舜攝）

〈臘腸鑲蘑菇〉是將西班牙臘腸切末，與洋蔥、乾蔥一起鑲入大朵多汁的蘑菇，並在上方搭配烤至酥脆的伊比利火腿，造型討喜，每份165元。（圖／姚舜攝）

〈辣豆子培根／150元〉是將堅果蜜漬後再裹上麵衣酥炸，然後拌入培根與紅綠辣椒，味道甜鹹辣交織，非常適合下酒。（圖／姚舜攝）

〈鹹鱈魚棒棒／165元〉是將鹽漬鹹鱈魚用牛奶汆燙去腥後，手拆成絲慢慢煸炒成魚鬆，然後拌入馬鈴薯泥塑成球形沾粉酥炸， 口感風味類以澳門葡國菜〈馬介休魚球〉。（圖／姚舜攝）

每份220元的〈蝦子辣豆鍋〉，油煎的盧蝦下襯著的是用白豆、黑班牙臘腸和青椒與洋蔥煨煮的豆泥。（圖／姚舜攝）

〈D＆C Bistro〉的〈和牛漢堡〉，用了澳洲和牛和日本和牛做成漢堡排，並舖了一片氣味濃郁的格魯耶爾乳酪（Gruyere Cheese)，同時用蜂蜜芥末美乃滋提味，此高檔的精品級漢堡每份要380元。（圖／姚舜攝）

〈海龍王長麵／680元〉是用半隻龍蝦，搭配用奶油與蒜頭烹製的義大利麵，是菜單中單價最高的菜式。（圖／姚舜攝）

每碗180元的〈太陽和牛滷肉飯〉，是以日本和牛、紅蔥頭、醬油、米酒、高粱酒、紹興酒、冰糖等材料炒製滷肉，越光米飯上並搭配有太陽蛋、小黃瓜、以及用鬱金香粉醃漬的的蘿蔔。（圖／姚舜攝）

〈海鮮大豐收／395元〉是將丁香魚、蝦子、花枝海鮮酥炸後裹上匈牙利紅椒粉及墨西哥辣椒粉，並可沾著用紅椒、辣椒、茴香、醋等材料調製而成中東風味哈里薩辣醬（Harissa）吃食。（圖／姚舜攝）

〈D＆C Bistro〉新推出的「FUN Dining」酒單中，有6款主題式調酒，圖中這款在酒中還加了「跳跳糖」，豐富口感趣味性。（圖／姚舜攝）

教父系列餐廳總主廚吳曉芳（右2)帶領的〈D＆C Bistro〉廚藝團隊，成員都很年輕，對料理充滿熱情與創意。（圖／姚舜攝）

「吃西餐可以像在港式茶樓裡吃港點一樣」，牛排教父旗下、位在大直的〈D & C Bistro〉餐酒館，明（2/7）日起以全新業態再出發。為創造更輕鬆、自在且快樂的用餐體驗，決定在農曆年前以「Fun Dining」的定位全新出擊，除請到設計師設計有趣「桌板」讓打卡族拍照打卡，總主廚吳曉芳更設計了一系列全新「潮」食，有冷有熱、有小品亦有主菜，其中不少菜式訂價只要「1字頭」，如此親民價位，市場少見。

志在「吃遍天下」的食家饕客或吃貨，為了口欲，總是穿街走巷、東征西討的找新餐廳、新食堂，尋幽訪勝、嘗新試奇。飯店餐飲業者為了不被食代淘汰，亦攪盡腦汁、無所不用其極的想點子出新菜，創造新的用餐體驗爭取客人青睞。〈D & C Bistro〉提出Fun Dining既念，就是一「A New Way To Dine」的主張。

西餐究竟能不能像港式點心一樣賣？美國舊金山米其林一星餐廳〈State Bird Provisions〉無疑作了最佳詮釋。該餐廳將西食份量縮小，有固定菜單、亦有像港式茶樓一樣的推車，將菜餚從廚房推出讓客人自由取食享用。這招，滿足了現代人用餐求少數多樣、吃好吃巧勝過吃飽的消費主張，2011年開業的〈State Bird Provisions〉，不只在〈米其林指南〉中摘星，現在更是「舊金山最難訂位餐廳」。

過去餐飲業者促銷集客，多僅聚焦菜單，由主廚設計新菜以廣招徠，但這回〈D & C Bistro〉為營造Fun Dining氛圍則是以「業態創新」思維，以FUN 取代fine重塑餐廳形象。於是，餐桌上不再舖設檯布、改以彩繪桌板取代，讓餐桌亦搖身成為「打卡景點」。餐具則是西式刀叉與中式筷子共陳，餐廳臨街而設的落地窗更可以全部打開，連音樂都重新挑選調整，整體氛圍更輕鬆、自在、活潑、有趣。

吳曉芳是CIA美國廚藝學院（Culinary Institute of America），畢業的高材生，這裡是世界名廚、尢其是美國名廚的搖籃，美國的學風自由，出自該校的廚師除義法傳統Fine Food外，尤其擅長演繹跨越菜系籓籬的「美味」佳菜。吳曉芳為〈D & C Bistro〉開出的「Fun Diningh」菜單，清一色都是融合了義大利、法國、亞洲、拉丁美洲與地中海風味元素的「混血菜」。

按冷食、熱食與主菜，「Fun Dining」菜單分：「 Chill U up」、「Warm U up」與「Feed U up」3大系列，除了主食外，份量都不大，非常適合佐酒下酒。更讓食客見獵心喜的是，除了主菜〈海龍王長麵〉外，這些菜餚價位只有3個區間，亦即100多元、200多元至300多元，其中包括:〈辣豆子培根〉、〈臘腸鑲蘑菇〉、〈蜂蜜芥末炸酪梨〉、〈鹹鱈魚棒棒〉、〈松露餃烏龍茶雞湯〉、〈塔克脆餅飯〉、〈草莓燉飯〉，以及〈太陽和牛滷肉飯〉等的價位都是兩百元有找的「1字頭」，非常親民，三五好友更可以一口氣點個7.8道共享分食，不必擔心走不出餐廳。

餐酒館就是要有餐也有酒，〈D&C Bistro〉為了讓客人「喝得Fun」，這回引進了9個國家、11款獨特啤酒，包括如特別推薦女性，帶有清爽口感來自「法國可倫堡的1664啤酒」，以IPA方式釀造，強烈濃醇酒味中，將苦味降至最低，帶有淡淡茉莉花香的「美國阿凡達茉莉花精釀啤酒」，以及使用除了大麥、黑麥外，特別加上燕麥釀造，創造出滑順口感與強烈焦香，呈現出獨得的粗礦重味的「美國龍之牙烈性黑啤酒」。

為迎接農曆新年到來並昭告天下餐廳變得更Fun了，〈D&C Bistro〉將自2/7日起至2/14日在午餐期間舉辦紅包抽抽樂活動，客人有機會抽中免費〈海龍王長麵〉、〈不等於牛排〉等菜餚。每天晚餐期時間還會不定時進行「FUN轉輪盤送好酒」活動，每人都有機會免費喝到6大主題調酒。

(工商)