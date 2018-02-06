約翰希南自認像「費迪南」 看劇本就決定參一咖

「費迪南」是全美家喻戶曉的經典童話角色。（福斯提供）

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「當你不想和這世界鬥下去的時後，就讓我來逗逗你吧！」電影《攻其不備》中多次被提及的繪本童話《愛花的牛》〈The Story of Ferdinand〉，讓「費迪南」〈Ferdinand〉這個全美家喻戶曉的經典童話角色成功地進入了台灣觀眾的心中。《萌牛費迪南》除了邀請到一手打造《冰原歷險記》〈Ice Age〉票房奇蹟的動畫名導卡羅斯桑塔哈〈Carlos Saldanha〉親自坐鎮之外，幕後配音更是找來了集摔角界冠軍與傑出的喜劇演員等多重身分的約翰希南（John Cena）領軍獻聲。

本身是WWE出身的格鬥摔角冠軍約翰希南，在第一次看到這劇本的時候就下定決心自己鐵定要「參一咖」；當導演在戲院中播了幾幕簡單的片段，試圖在台上說些什麼說服希南加入時，他就當機立斷的直接開口：「不用說了，算我一份，我們什麼時候開始？」而這其中最主要的原因，竟是因為希南在這個有著無邊無際幻想的倔強小公牛中看到了他自己。他說：「大家會對我和費迪南粗壯魁武的外表有一種很深的刻板印象，但其實這並不代表著事實的全面。看著費迪南的故事我總會想要大喊：『那就是我的人生，那就是我呀！我就是費迪南！』」

希南也表示，本片中看似簡單，實際卻傳達的層層訊息幾乎是無時無刻都再牽動著他的心：「你會看到費迪南為了逃離鬥牛場、為了回家、甚至說是為了尋找他的完美生活，可以說是拚了命地在奮鬥、在爭取；但在這段過程中並不是永遠順遂的，他時不時也會出現掙扎。」然而對一個總是說著「永不放棄」的角色來說，故事的重點其實就在於明白自己在生命中真正想要的是什麼；對於這個再簡單不過的故事主旨，希南也說：「費迪南義無反顧的『忠於自我』，這樣的概念讓我很有感觸。」電影將在2月15日除夕上映。

(中時)

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