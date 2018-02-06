補助哺乳室與幼兒園 勞動部每年發近2千萬

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為營造友善職場育兒環境，勞動部從2002年開始補助企業設置托兒措施，如哺集乳室和托嬰中心、幼兒園等，或是發給津貼；勞動部累計至今共發出1.7億元，每年平均補助2千萬元，今年首波申請時間至2月底止，歡迎各界提出申請。

依據《性別工作平等法》第23條規定，員工100人以上的企業雇主應提供哺集乳室與托兒設施等托兒措施。勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及作業須知，協同地方政府鼓勵事業單位辦理。

辦法中規定，雇主設置員工哺集乳室最高補助2萬元；新興建托兒設施如托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧服務中心等，首年最高補助200萬元，設置後可連續5年申請補助，每年最高補助50萬元；另雇主以提供受僱者子女托兒津貼作為托兒措施者，每年最高補助60萬元。

依據勞動部統計，從2002年至今，已經發出1.7億元的相關補助經費，其中2016年整年度發出近2千萬，去年整年度則發出1千5百萬元，平均下來約莫每年都會發出2千萬元的補助。

勞動部指出，今年預定受理申請次數為2次，第1次受理補助申請自1月起至2月28日止，歡迎公司踴躍申請，另外，有鑑於設置哺集乳室與規劃托兒設施或措施，涉及托育、教保、安全等相關規劃專業，勞動部預計全年於各地辦理12場觀摩說明及媒合座談會，並提供免費專家入場諮詢輔導。

(中時)

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