顫慄大師自認電影不暗黑 「那就是你有問題」

2018年02月06日 15:51 中時 潘鈺楨

被人稱作「顫慄大師」的電影導演麥可漢內克（Michael Haneke），新片《完美結局》將上映。談到他作品常出現的暗黑扭曲心理，漢內克表示：「常有人說我的電影很暴力，我覺得很怪，我只是忠實呈現而已。如果你感到困擾，那就是你有問題了。」

在國際間享譽盛名的麥可漢內克，曾以《愛．慕》獲得兩座奧斯卡提名，影評普遍認為是他最接近人群的作品，新片《完美結局》可說是對前作的直接回應，漢內克表示：「《愛．慕》以煽情的方式切入生命結束的過程，作為一種象徵，而《完美結局》則是我想要的更真實呈現。」

對於「顫慄大師」的封號，他有不同意見。「我不覺得黑暗，它們（電影）都很真實，像鏡子一樣映照出社會的模樣。」只是對觀眾而言，這面鏡子常常近到讓人坐立難安，這也是他擁有大批死忠影迷的緣故。在《完美結局》裡，漢內克處理有關財富、階級、以及社群媒體等等所帶來的疏離效應上， 比大部分自由派人士都能夠更一針見血， 點破金字塔頂端的狗屁倒灶，堪稱他最輕盈卻精準刺往要害的傑作。

《完美結局》由小女孩的手機直播畫面作為開頭，以主觀與客觀的視角流利切換，透過喪偶爺爺、女強人姑姑、再娶爸爸、新手媽媽後母、暴躁表哥、移民管家與小女孩自己等人所發生的超展開事件，揭露布爾喬亞家庭最荒唐但又真實的生活情景。電影海報以手機錄影海邊的畫面作為主視覺，不知道是開始還是結束的秒數00:00:07，加上片名的暗示，充滿想像空間。在坎城影展訪談時，記者提問漢內克他的家庭觀是否了無希望？漢內克僅回答他很實際。

「現在整個世界都很鬧。」漢內克說，「我想拍給大家看，所謂第一世界的國家是如何面對或逃避其他世界角落的問題。」《完美結局》電影主角是一愛用手機的12歲小女孩，越來越多10-14歲的青少年以網路表達他們對生活的想法，包括某種程度的告解。導演替《完美結局》的一家人平反，在他眼中他們並不可惡，那只是中產階級的每日人生，陷入了各種難以解釋的複雜關係，某種角度也是受害者。他也對川普現象作出了評論，認為如果沒有網路跟媒體的幫助，川普無法如此得勢。他的觀察帶出了《完美結局》的批判世界觀，對於造成川普現象的心理根基有著尖銳的探索。「我現在最相信的就是天氣預報了。」漢內克如此說。

《完美結局》將在2月9日於台北、台中、台南、高雄等戲院上映，預售套票加贈限量漢內克胸章，請洽官方臉書專頁。

(中時)