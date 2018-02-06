寒流助減肥！冬天吃「這三味」竟可加速燃脂

冬天吃辣椒、山葵、薄荷可加速燃脂。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

一般人都以為天氣冷吃得多，所以冬天容易發胖，但專家表示，其實寒流來襲，正是減肥的大好時機！科學證實，當人體遇到19度以下的低溫，會驅動身體燃燒脂肪以維持恆溫，所以在低溫下，身體消耗的能量比平常高。另外，辣椒、薄荷、山葵的植化素還會刺激交感神經，促進脂肪燃燒。

根據一項國外研究顯示，人體在19度的低溫下2小時、連續6週，每天可以多消耗250大卡的熱量。不過如果一直要處在低溫下，似乎太折磨人，結果食物專家又發現，可以用吃的來解決，因為有很多食物可以讓身體產生遇到低溫的錯覺，同樣會驅動脂肪燃燒。

下列三種食物可以發揮這樣的功效：

1.辣椒：辣椒可以說是目前最受矚目、可以活化脂肪的食物，主要原因是它含有辣椒素，甚至有美國保健食品公司純化不具辣味的類辣椒素，作為減肥食品上市販賣。

2.薄荷：薄荷含有薄荷醇，吃了以後口腔與喉嚨會感覺涼涼的，可以發揮類似功效。

3.山葵(芥末)：山葵含有異硫氰酸烯丙酯，是一種有機硫化合物，一些十字花科的植物如芥菜、蘿蔔都含有這個化合物。

所以天冷時在戶外活動，算是一種天然的減肥方法，另外包括吃辣椒、沾芥末醬、嚼薄荷口香糖，都可以促進脂肪燃燒，不過刺激性的食物還是要看自己的體質，不能過量。

(中時電子報)

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