人妻捉姦太心急 夫上摩鐵辯「討論公務」過關

2018年02月06日 15:57 中時電子報 孫曜樟

新北市某公立國小蔡姓學務主任稱帶學生參加飛盤比賽，並傳照片給妻子，但蔡妻不信仍趕往現場確認，不料，卻發現丈夫坐上同校郭姓女總務主任車，經尾隨見兩人相偕進旅館，她立即報警抓姦；但因現場蔡男衣著整齊、只有郭女在泡澡，並未查獲兩人發生性行為，且兩人均稱是「討論公務」，最後檢方因證據不足予以不起訴處分。

新北某公立國小蔡姓學務主任與郭姓女總務主任均已婚，由於蔡男過去有多次被妻子發現外遇紀錄，所以，蔡妻對行蹤掌控特別嚴格，據聯合新聞網報導，去年12月間蔡向妻子表示要帶學生去八里參加飛盤比賽，說完便出門，為了取信妻子，還在八里區國小內拍下學生玩飛盤的照片，證明自己真的跟學生在一起。

但蔡妻卻在他出門後騎車尾隨至八里監視，果然在國小門口發現丈夫上了同校郭姓女總務主任的車，他先騎車尾隨再換計程車跟至樹林區一間汽車旅館，立即報警捉姦。

員警到場後，她就說丈夫跟人通姦要提告請警察幫 但當警察按鈴進房後，卻見蔡衣著完整在房，只有郭女全裸在浴室泡澡，桌上雖有香菸、咖啡紙杯、啤酒罐、零食等，但沒有查獲使用過的保險套或沾精衛生紙。

檢方在傳喚蔡男、郭女兩人出庭時，他們則都辯稱，為「討論公務」才闢室商談，最後檢方因證據不足予以兩人不起訴處分。

(中時電子報)