「台社會亂糟糟」小英談顧主權 孫大千：牛頭不對馬嘴

2018年02月06日 16:05 時報周刊 林彥君

華府台灣同鄉會日前舉行新年餐會，總統蔡英文透過預錄影片向僑胞喊話安定民心，指出民眾感到「台灣社會亂糟糟」，無論如何她都會堅持改革，顧好主權。對此前國民黨立委孫大千不以為意，認為小英根本是「牛頭不對馬嘴」，台灣「亂糟糟」是民進黨捅出的簍子，政府無章法的作風及立場模糊，蔡總統還沒有搞清楚「今夕是何夕」，指出蔡這段談話和堅持改革，顧好主權有何關聯？

他建議小英在除夕圍爐談話能提到幾項重點：正式定義何謂台灣價值？提出落實基本工資三萬「夢想」的具體方案，解釋何謂兩岸關係的「現狀」？當勞方、資方雙方權益受損時會站在哪一方？政府產業轉型和升級的規劃是？孫大千也再次呼籲綠營：「莫忘初衷」，唯有「說實話、做實事才能治國安邦。」

以下為孫大千臉書全文：

顯然，蔡英文總統還是沒有搞清楚「今夕是何夕」？

看到蔡英文總統對華府僑界的新年談話，實在讓人有「牛頭不對馬嘴」的感覺。她表示，雖然民眾有時看到台灣社會「亂糟糟」，會感到煩惱，但請大家放心，無論面臨任何困難與挑戰，她都會堅持改革，顧好主權。

但是，台灣今日「亂糟糟」的根源，是由於政府的行事作風，毫無章法，立場模糊，缺乏方向，和蔡英文總統的「堅持改革，顧好主權。」到底有什麼關係啊？

倘若蔡英文總統真的希望能夠「安民心，止紛爭」，建議在今年的除夕圍爐談話時，聊聊下列幾件事情：

第一，正式定義一下，何謂「台灣價值」？是包山包海，無所不在？還是僅僅被窄化成為「台獨意識」？「台灣價值」是用來「團結台灣」？還是拿來「打擊對手」？

第二，針對「基本工資三萬元」的「夢想」，提出具體的落實方案，及達成的時間日程。

第三，清楚解釋一下，兩岸關係是要維持一個什麼樣的「現狀」？是國民黨執政時期的「和平穩定，互利互惠」的「現狀」呢？還是現在「不排除中國大陸會武力相向」的「現狀」？

第四，明確宣示一下，當資方和勞工同時陷入困境時，政府會先救資方？還是先救勞工呢？

第五，公開說明一下，政府的產業轉型和升級的規劃。唯有目標清楚，方向正確，才能提振經濟，拉抬景氣，建立信心。

第六，重新呼籲一下，請民進黨的政治人物「莫忘初衷」，有所節制。停止派系亂鬥，停止豪華初選，停止得意忘形，停止囂張狂妄。

當前台灣社會的「亂糟糟」，不就都是民進黨自己捅出的簍子嗎？蔡英文總統唯有停止「耍文青，打高空」，真正「説實話，做實事」，才能做到「治國安邦」。

(時報周刊)