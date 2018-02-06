韓國海軍接收首艘FFX-II巡防艦

2018年02月06日 16:13 中時電子報 江飛宇

韓國國防採購管理局（DAPA）2月1日發表聲明，韓國海軍（RoKN）已經接收了第一艘FFX-II級飛彈巡防艦，這型軍艦是由韓國自行設計與製作的。

詹式防衛網(Jane’s Defense)報導，這艘新的巡防艦被命名為大邱號（舷號818），由大宇造船海洋工程公司（DSME）負責，於巨濟島玉浦造船廠施作，2013年開始，2016年下水並開始海試，現在交給韓國海軍，預計將在2018下半年正式成軍服役。

FFX-II巡防艦的武裝是1具MK 45 MOD 4型的127公釐艦炮、16具韓國製的垂直發射系統，可安裝先進海麻雀飛彈(ESSM)、反潛火箭，另外在上層艦體安裝1具方陣快砲做為最後防線。

對艦/對地武器採用發甲板上的傾斜發射箱，以8枚魚叉和陸攻飛彈為主，另外有6具 324公釐的魚雷發射管。

大邱號是FFX-II巡防艦的第1艘，分類上是FFX-I的加長改良型，全長122公尺，最寛14公尺，標準排水量2,800噸，滿載排水量3,650噸。採用柴油燃氣與電動的混合動力，由1具勞斯萊斯(Rolls-Royce)MT30燃氣渦輪發動機，和2台由MTU 12V 4000柴油發電機組成DRS永磁電機為主動力，可達到30節的最高航速。該型軍艦預計將會建造9艘。

(中時電子報)