無懼少子化 龍華科大教授本俸、學術研究費分別調高7％、10％

龍華科大為教職員工加薪，其中教授本俸、學術研究費分別調高7％、10％。（龍華科大提供）

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在少子化衝擊下，多數私立大專院校「縮衣節食」過日子，不過龍華科大這幾年經營相當不錯，在董事會支持下，今年全面調升教職員工(含約聘僱人員)薪資，依據全國軍公教人員調薪3％，教授職等的本俸及學術研究費，更大幅調高7％、10％，並追溯至1月生效。

龍華科大校長葛自祥表示，調薪可以實質獎勵員工、凝聚向心力，儘管在少子女化浪潮下，學校經營日益艱難，龍華科大仍持續多元辦學、精進教學品質，並盡力照顧好教職員工生活，善盡社會責任。

葛自祥強調，教職員工和學生都是學校的珍貴資產，相較107年軍公教人員調薪幅度，學校全面調整教職員工(含約聘僱人員)待遇，教師薪資分別調高本俸(770俸額之教授調高7％外，其餘調高3％)、學術研究費(教授職級調高10％外，其餘調高2至3％)及主管加給3％。

另外，正職員工調薪幅度，除了本俸、專業加給及主管加給各調高3％外，約聘僱人員的薪俸，也依照該校薪資表及主管加給，各調高3％。

葛自祥說，這項調薪回溯自今年1月生效，預計首年度人事開支增加概約1100餘萬元，期盼激勵全體同仁共同努力創造良好績效，以迎向少子化的挑戰。

教育部日前公布106年大專院校新生註冊率，龍華科大在87所技職體系學校中，註冊率高達90.60％，勝過多所公立技職院校，並且在7所註冊率超過9成的私立科大中，龍華科大是唯一一所涵蓋工程、管理及人文暨設計領域的綜合型科技大學。

(中時)

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