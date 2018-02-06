他為報母恩 鐵窗苦讀8年半空中大學畢業

2018年02月06日 16:09 中時 鐘武達

彰化地檢署檢察長黃玉垣鼓勵受刑人早日回家過年，也不繼呼籲家人要給受刑人最大的支持。（鐘武達攝）

彰化監獄懇親會，受刑人與前來會面的妻女緊緊握著對方的手。（鐘武達攝）

43歲江姓收容人，為報答母親不離不棄，決定重拾書本洗心革面，他花了8年6個月完成空中大學學業 ，彰化監獄6日舉辦春節懇親會，還特別為他舉行畢業典禮並頒授學士學位，他說，最想回家陪母親，也希望自己的故事能夠鼓勵所有「同學」。

春節前夕，彰監這場懇親活動，有360多名收容人與700多名親屬面對面享受天倫，空中大學更首度在這裡舉辦畢業典禮。江姓收容人是唯一的畢業生，他戴起學士帽，從副校長劉仲容手中接下學位證書，彰化地檢署檢察長黃玉垣、典獄長黃坤前等各界，也都現場做見證。

典獄長黃坤前表示，彰化監獄於2001年9月開辦空中大學進修學分班，17年來，江姓收容人是第1位完成128個學分的畢業生，他也是家中第1位大學生。

江姓收容人說，9年多前因毒品案再犯被判19年6個月重刑，入監後，媽媽始終都沒放棄，所以決定重新做人。8年多前報名參加空大「生活科學系」，每天認真念書，也為考驗自己，8年多來的求學心得，就是「要把握當下，做好事情」。

(中時)