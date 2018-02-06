MLB》左投能飆156km 他想轉型蝴蝶球投手

2018年02月06日 16:09 中時電子報 蔡銘仁

寇克(Phil Coke)過去曾待過洋基，也來過台灣打過交流賽，去年轉戰日職加盟歐力士，卻因傷僅投6場就報銷，如今將滿36歲的他，試圖回到大聯盟舞台，不過不是跟過往一樣催出150公里火球，而是打算轉型成蝴蝶球投手。

寇克大聯盟生涯自洋基發跡，大聯盟生涯9年待過洋基、老虎、小熊、藍鳥跟海盜，前年成為自由球員後，遠征到日職加盟歐力士。然而，寇克只投了6場，繳2勝3敗、自責分率4.56成績後，就因患上胸廓出口症候群，直到球季結束都無法再回到球場。

罹患胸廓出口症候群，會影響神經跟血管，容易在肩、頸、手臂產生痠痛，抑或是有手部冰冷、感覺無力的現象出現。近年受這傷勢所苦的例子之一，是大都會的「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)；他2016年投17場受這傷勢影響、表現不振，隨後動手術根治，該年整季報銷。

哈維去年復出後，過往動輒100英里的球速消失；寇克出現類似傷勢，無意外球速可能也會下滑。寇克爆發傷勢後，沒再回到球場，季後歐力士無意外未留用他；《SB Nation》記者卡提羅(Chris Cotillo)指出，這名35歲左投有打算以蝴蝶球投手之茲重返大聯盟。

在生涯晚期轉成蝴蝶球投手復出，威克菲爾德(Tim Wakefield)跟去年剛退休的迪奇(R.A.Dickey)，算是近年最成功的兩個案例。《NBCSports》記者貝爾(Bill Bear)認為，寇克想靠轉型回大聯盟，機會並不大，卻會讓人感興趣，「你永遠不知道會發生什麼事。」

(中時電子報)