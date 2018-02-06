賴揆為新竹車站景觀改善工程剪綵 送出50億紅包

2018年02月06日 16:34 中時 陳育賢

行政院長賴清德（右六）6日與新竹市長林智堅（左六）等人，共同為新竹車站景觀改造工程剪綵。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）為行政院長賴清德（中）說明新竹大車站計畫與目前工程成果。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅表示大新竹車站計畫完工後，新竹車站將會有前所未有的新風貌，屆時會讓全新竹人感到驕傲。（陳育賢攝）

民進黨立院總召柯建銘6日不論是致詞時，或是在台下，都不忘提醒行政院長賴清德是來兌現50億經費的。（陳育賢攝）

台鐵新竹車站景觀改造工程26日完工啟用，行政院長賴清德特別前來主持剪綵儀式，他表示，總召柯建銘說他的到來深具意義，他回過神才了解，原來重要意義是他要來兌現50億經費，他並重申，新竹大車站計畫與輕軌計畫都是真的。

賴清德6日上午先在市長林智堅、立委柯建銘 等人的陪同下，視察新竹轉運站、前後站地下道及站前行人徒步區，大力肯定林智堅藉「新竹車站改造3部曲」成功翻轉軸線。

賴清德開場時開玩笑說，5日剛參加了在新竹市舉辦的前瞻計畫座談，行程確定後才臨時增加這個剪綵行程，當時問了市長林智堅，此工程的特別意義之處，當然林智堅也一一向他說明，包括此車站是國定古蹟及交通安全、市容藝術等等。

但一直到剛剛柯總召致詞說「坦白講…」的時候，他才知道原來他是要來兌現50億大車站計畫經費的，此話一說，現場與會者立即大力鼓掌、歡聲雷動。

賴清德表示，很多人對市長職務有不同的見解，有人說市長就是船長，帶領市民駛向夢想之地，但他認為更像媳婦，要會「持家」，林智堅就兼具好船長與好媳婦角色，他的各項建設在在證明他做這個城市的媳婦，實在做的「揪感心」的。

林智堅則表示，新竹車站1913年啟用，每天4萬3000人次進出，是全台現役最古老、最有溫度的火車站，為改善既有人車動線混亂、空間狹窄問題，他上任後啟動改造3部曲，包括啟用後站新竹轉運站、新增無障礙電梯、整建陰暗髒亂的前後站地下道、打造友善人行空間的首部曲。

2部曲則是整建站前行人徒步區，拆除老舊破損遮雨棚鐵皮，移除站前花台，讓視覺更加通透，打開站前天際線，讓站前站後設施彷彿1座城市公共藝術。

未來將啟動的「新竹大車站計畫」則為第3部曲，將設置跨站平台，打造成具民生消費、休閒娛樂、藝文展演等功能的大車站。

(中時)