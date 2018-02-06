圖輯》星航空展開幕 多國戰機大秀飛行特技

南韓空軍黑鷹特技小組派出T-50教練機，在新加坡大秀飛行特技。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，為慶祝新加坡空軍（Republic of Singapore Air Force）建軍50週年，今年度的新加坡航空展（Singapore Airshow）擴大舉辦，廣邀亞太多國特技小組來星較量，包含南韓、印尼、馬來西亞等國皆應邀前來，在炙熱的天空上大秀飛行特技，讓民眾與航空迷們大呼過癮。

星空軍慶祝50週年 F-16與F-15混合特技表演
因八二三砲戰來台 守護台海多年的F-100超級軍刀機
擬砸3千億 美軍欲添購77架F-35戰機

RSAF fighter jets showcase aerobatic stunts in airshow preview

星國空軍將結合麾下的F-16C（F-16 Fighting Falcon）與F-15SG（F-15SG）戰機，以1＋2的隊形，首次使用混合編隊向公眾展出15分鐘的特技表演。

新加坡空軍派出麾下F-16戰機進行表演。（圖/路透社）

新加坡空軍首次派出F-15SG與F-16混合編隊，表演炸彈開花。（圖/路透社）

南韓著名的空軍黑鷹特技飛行小組（black eagles aerobatics team），則是帶著他們與美國合作研製的T-50金鷹式教練機（KAI T-50 Golden Eagle），在星國天空中，劃下一道道美麗的線條。

南韓空軍的T-50教練機，在天空畫出美麗的倩影。（圖/路透社）

鄰近的印尼空軍，也帶著麾下韓國製的KT-1B初級教練機（KAI KT-1 Woongbi），以五機的組合，也在天空中留下美麗的倩影。

印尼空軍派出KT-1B初級教練機，前往新加坡進行表演。（圖/路透社）

巴西航太的E-190型客機，機身塗為老虎圖案。（圖/路透社）

至於馬來西亞空軍，則是派出麾下的蘇愷30型戰機（Sukhoi Su-30），與星國空軍的F-15、F-16戰機，再空中展開較勁。

馬來西亞空軍派出蘇愷30戰機。（圖/路透社）

但美中不足的是，南韓空軍黑鷹特技飛行小組，在今日執行特技飛行表時，其中一架T-50金鷹式教練機，疑似在起飛過程爆胎，該機飛行員因飛機起火翻覆而受傷，目前已送醫進行救治中。

(中時電子報)

文章來源：Singapore Airshow

更多精彩新聞請見軍事頻道！
韓國海軍接收首艘FFX-II巡防艦 影》與時間賽跑 海巡署六艦艇搜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。