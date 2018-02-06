圖輯》星航空展開幕 多國戰機大秀飛行特技

2018年02月06日 16:24 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，為慶祝新加坡空軍（Republic of Singapore Air Force）建軍50週年，今年度的新加坡航空展（Singapore Airshow）擴大舉辦，廣邀亞太多國特技小組來星較量，包含南韓、印尼、馬來西亞等國皆應邀前來，在炙熱的天空上大秀飛行特技，讓民眾與航空迷們大呼過癮。

RSAF fighter jets showcase aerobatic stunts in airshow preview

星國空軍將結合麾下的F-16C（F-16 Fighting Falcon）與F-15SG（F-15SG）戰機，以1＋2的隊形，首次使用混合編隊向公眾展出15分鐘的特技表演。

新加坡空軍派出麾下F-16戰機進行表演。（圖/路透社）

新加坡空軍首次派出F-15SG與F-16混合編隊，表演炸彈開花。（圖/路透社）

南韓著名的空軍黑鷹特技飛行小組（black eagles aerobatics team），則是帶著他們與美國合作研製的T-50金鷹式教練機（KAI T-50 Golden Eagle），在星國天空中，劃下一道道美麗的線條。

南韓空軍的T-50教練機，在天空畫出美麗的倩影。（圖/路透社）

鄰近的印尼空軍，也帶著麾下韓國製的KT-1B初級教練機（KAI KT-1 Woongbi），以五機的組合，也在天空中留下美麗的倩影。

印尼空軍派出KT-1B初級教練機，前往新加坡進行表演。（圖/路透社）

巴西航太的E-190型客機，機身塗為老虎圖案。（圖/路透社）

至於馬來西亞空軍，則是派出麾下的蘇愷30型戰機（Sukhoi Su-30），與星國空軍的F-15、F-16戰機，再空中展開較勁。

馬來西亞空軍派出蘇愷30戰機。（圖/路透社）

但美中不足的是，南韓空軍黑鷹特技飛行小組，在今日執行特技飛行表時，其中一架T-50金鷹式教練機，疑似在起飛過程爆胎，該機飛行員因飛機起火翻覆而受傷，目前已送醫進行救治中。

(中時電子報)