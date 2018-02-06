新北警強力執行「安居專案」 年前大掃「毒」

2018年02月06日 16:51 中時 葉書宏

新北市警察局執行「安居專案」，查獲大批毒品。（葉書宏翻攝）

內政部警政署與台灣高等法院檢察署聯手執行「安居查緝計畫」，目的在將毒品趕出社區、大樓，建構安居新環境。新北市政府警察局為營造民眾無毒居住環境，農曆春節期間能過個好年，全力配合執行「安居專案」，自107年1月29日至2月5日以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，執行年前安居大掃「毒」，強力掃除隱藏在社區中的毒販及毒蟲。

新北市警方鎖定41案藏匿於社區大樓的販毒據點，總計聲請94張搜索票及87張拘票，查獲犯嫌111人，其中涉嫌製造、運輸、販賣藥頭共計49人，檢察官聲押37人，法院裁定羈押27人，並查扣各級毒品總重逾15公斤、毒品分裝廠及製毒工廠2處、現金210萬元，成果豐碩。

不同於以往「績效導向」的策略，為使民眾真實感受查緝的成效，新北警特別強化個案蒐證，積極與檢察官達成共識，力求聲押犯嫌，不僅關注「量」的提升，更注重「質」的查緝，以達到質量並進策略；本次行動製造、運輸、販賣毒品藥頭檢方聲押率及院方羈押率分別達71.2％及81.1％，務使民眾感受到身邊毒害消聲匿跡，藉以展現政府鐵腕掃毒之決心。

新北市政府警察局局長胡木源呼籲，「反毒工作，全民一起來」，反毒工作是一場長期戰爭，需借助民間力量才能肅清毒害，新北警除持續積極從藥腳向上溯源外，也建立反毒通報網，透過各項集會活動宣導毒品防制作為，同時保持與村、里、鄰長、保全（業）人員及社區（公寓大廈）管理人員聯繫，希望能藉由雙方建立互信的基礎，共同阻絕毒品入侵社區。

另為達「有效查緝，有感宣導」，在安居專案才剛結束時，新北警方並未稍事停歇，旋即結合市政府毒品防治辦公室，針對遭緝獲毒品對象施以輔導處遇，協助回歸正常社會，以降低毒品人口。

另由各分局長親率偵查隊長及轄區所長前往各社區、大樓溫暖關懷，向該地住戶宣示、說明，傳達民眾身邊的危險因子已被查獲去除，並發送警政署特別設計之「掃除毒品公害，一起來！」宣導海報至各社區大樓，同時透過轄區所長與里長間的通訊軟體群組，由里長等地方人士向民眾再度宣導，加強民眾印象，鼓勵全民踴躍參與反毒工作，做為警方最強力的後盾，共創優質生活環境。

(中時)