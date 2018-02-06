社區大掃毒　南市警逮14藥頭

南市警執行「安居專案」掃蕩毒品，1月29日至2月5日，逮捕14名社區型藥頭，起出1公斤多的各級毒品。（莊曜聰翻攝）

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南市警執行「安居專案」掃蕩毒品，1月29日至2月5日，逮捕14名社區型藥頭，起出1公斤多的各級毒品。（莊曜聰翻攝）

有鑑於毒品深入社區、校園問題日益嚴重，台南市警方啟動「安居專案」掃蕩毒品，1個禮拜期間共逮捕14名社區型藥頭，共起出各級毒品逾1公斤重，甚至有個邱姓藥頭才搬到租屋處不到10天就被逮，未來將持續深入社區，蒐集情資，杜絕毒品犯罪。

南市警指出，「安居專案」執行自1月29日起到2月5日，總共查獲63件毒品案，逮捕116人，其中有藥頭14人，檢察官聲押9人、聲押率高於6 成，比去年毒品案全國檢方平均聲押率增加4成。

警方透過第一線派出所深入鄰里，結合警友、志工及義警民防，並以臉書粉絲頁及line等通訊軟體群組，收集來自民間的各項治安情資，善用民力，破獲犯罪組織，警方在中西區社區大樓破獲新興毒品分裝場1處，查扣各級毒品1753.2公克，另檢肅治平專案3件、主嫌7人到案，另成功攔阻詐騙款項35餘萬、起獲改造槍枝1枝、子彈22顆、信號彈及西瓜刀等證物。

警方表示，「安居專案」是由警方蒐集情資，針對「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，並同步對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的，獲得不錯成績。

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(中時)

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