想去得靠運氣！英國466年老球場 提前1年預約還要抽籤

2018年02月06日 16:21 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

近年來高爾夫球運動消費漸趨平民，不再是好野人的專利。而如果提到此生必走一回的球場，位於蘇格蘭海濱的聖安卓老球場肯定榜上有名。不過，想圓夢可沒這麼容易，於1552年建造完成的聖安卓老球場雖是公共球場，但若想朝聖，除了要提前預約，還得抽籤靠運氣！

英國蘇格蘭是高爾夫愛好者的天堂，擁有多達13座世界百大球場。其中歷史有466年的聖安卓球場，是高爾夫發源地老球場(Old Course)；曾舉辦過27次英國公開賽，並見證過老虎伍茲、傑克‧尼克勞斯等高球名將在此登上巔峰。

除了悠久的歷史盛名，它難以駕馭的球道，更是吸引眾多球友前來挑戰的原因之一。不過，想體驗百年老球場可沒這麼容易，因為聖安卓老球場必須1年前提出預約，每年的11月抽籤公布隔年許可名單。

根據國內旅遊業者雄獅旅遊觀察，自2015年起，台灣高爾夫球旅遊的主要客層，每年有近2成的成長幅度，超過7成的回客率；且除了65歲以上的退休族或銀髮族，青壯年的企業主、球團球友也有逐漸增加的趨勢。

每位球友心中更都有一座最愛的高爾夫樂園，以及最想體驗的球場。今年有旅遊業者再獨家推出聖安卓老球場朝聖之旅，全程5場全英百佳球場，包含4場世界百大高爾夫球場，體驗最純正濱海林克斯球場，以及英國高爾夫博物館參觀，且因免抽籤保證有位，開賣後即吸引球友搶購，前3團已銷售一空，僅剩1團的零星散位，可見台灣高球旅遊新趨勢。

(中時電子報)