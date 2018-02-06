下屆雲林縣議員選舉第一選區 林聖爵、謝淑亞互換跑道

雲林縣議員林聖爵（右一）將轉換跑道挑戰斗六市長職位，斗六市長謝淑亞（左二）將轉換跑道參選第一選區議員。（周麗蘭攝）

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雲林縣第一選區涵蓋斗六市、莿桐鄉、林內鄉，現任9名議員（7男2女），除林聖爵將參選斗六市長、林岳璋尚未確定參選斗六市長或議員外，其餘7人均尋求連任，新挑戰者至少五人，本區選情備受矚目除了同屬劉建國好央甲團隊的三人同室操戈，女將三人也實力相當。

雲林縣議員第一選區現任者有江文登（民進黨）、李建昇（民）、林聖爵（國民黨）、鍾明馨（無）、林岳璋（無）、李建志（無）、賴淑娞（國）、王又民（退國民黨）、周秀月（民）。下屆選舉仍應選9人，婦女保障名額2人。

第一選區下屆議員選舉將非常激烈，民進黨已提名5人江文登、李建昇、周秀月（以上現任）、李政達（斗六市代會副主席）、江宗保（斗六市代表）；其中江文登、李政達、江宗保同屬「好央甲服務團隊」，均是立委劉建國子弟兵。

本區婦女保障名額2人，女性參選人預估有賴淑娞、周秀月、謝淑亞（斗六市長將卸任），3人票倉都是斗六市，婦女票源重疊性高，競爭激烈，不過歷屆第一選區女性當選者都是實力勝出，不靠保障機制。

新挑戰者尚有前林內鄉長邱世文、前林內鄉鄉長陳河山、雲林縣公務人員協會理事長陳亮良。

本區國民黨籍議員林聖爵確定轉換跑道角逐斗六市長，林聖爵與已獲國民黨徵召參選雲林縣長的張麗善是好友，料將互相拉抬聲勢。

本區無黨籍議員林岳璋也有人勸進挑戰斗六市長職位，但他尚未決定，若未參加斗六市長選舉，將留在第一選區尋求議員連任。

(中時)

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