新北旺年天團巡演第100場 狗聲口技賀新年

新北替代役「旺年天團」17名團員今（6日）上午前進中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動。（葉書宏攝）

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新北替代役「旺年天團」17名團員今（6日）上午前進中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動。（葉書宏攝）
新北替代役「旺年天團」17名團員今（6日）上午前進中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動。（葉書宏攝）
新北替代役「旺年天團」17名團員今（6日）上午前進中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動。（葉書宏攝）

新北替代役「旺年天團」17名團員今（6日）上午前進中和區春節關懷獨老暨托老圍爐活動，陪伴百位長者過寒冬，適逢公益巡演第100場，除表演擅長的歌唱跳舞外，團員蔣學承更加碼獻上苦練已久的B-BOX，逗得老人家歡笑聲不斷。

蔣學承說，將於今年2月退役，自己在天團中進入倒數階段，能遇上天團公益百場感覺特別有意義。學習B-BOX技能是興趣使然，很開心表演能讓爺爺、奶奶感到新奇有趣，讓旺年天團的存在更具價值，也難怪有許多學長在退役後仍自願利用工作之餘投入在地公益，樂於付出。

民政局兵役勤管科長賴小萍表示，新北市替代役「旺年天團｣自2014年4月成軍，從1萬3000人中以不到一成錄取率，海選出86位歌唱、舞蹈、魔術、運動、藝術及醫療等不同專才的替代役男，積極在新北市各區老人共餐巡迴演出。

賴小萍說，天團成員各個身懷絕技，如現任Keyboard手林志遠服役前就在電視台擔任節目音效，擁有深厚音樂底子的他，在天團有「人肉伴唱機」封號，只要知道的歌曲都可現場即興伴奏，另外，退役團長陳政廣從小苦練扯鈴技藝，還上過中國達人秀春晚特別場表演，就連藝人修杰楷在服役期間都曾是天團一員。

賴小萍表示，旺年天團自成軍以來即受到熱烈歡迎，各政府機關及民間邀請不斷，每月平均參與2至3場公益活動，至今屆滿百場，役男不僅將所學回饋於社會，也充實了服役價值及使命感。

為讓更多熱血役男參與，天團成員將開放跨役別的替代役專長人才招募，歡迎更多有才華、學有專精的替代役男投入公益服務。

(中時)

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