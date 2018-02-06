為什麼外國人這麼愛台灣？他分析這點大勝陸日韓

台灣的自然環境、原住民文化深受外國人喜愛(本報系資料照)

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中時電子報

生活在台灣，看到外國人已經是件司空見慣的事，但為何他們會喜歡來台灣玩、甚至居住下來呢？一名現居在台灣的波蘭人Krzysztof Kamil Jacewicz，在《Quora》網站上PO出一篇「為什麼有這麼多人喜歡台灣？」，從台灣在外國人心中的印象、便利、安全、自然環境、社會文化、生活品質這6點中，剖析他們「愛台灣」的原因。

外國人印象中的台灣：

Krzysztof說，雖然「台灣」這名字在國際間並不響亮，還有人會把台灣跟泰國給搞混，因此許多外國人士一開始到台灣並不抱任何期待，但在了解這裡的風景、事物後，反而超乎原本想像，一待就待上好幾年，深深著迷於這個低調的土地。

便利：

在台灣生活，不只有24小時的便利商店，包辦很多日常生活的事物，還有全民健保、低稅率、發達的無線網路、手機到處都有信號，到哪都能看到英文告示不怕看不懂，全都讓Krzysztof覺得台灣好便利！

安全：

台灣一直是在世界排名最安全的地方之中，2014年根據《Lifestyle9》網站統計，台灣排在世界最安全國家的第二位，僅次於日本。儘管颱風、地震不斷，但治安方面，台灣無疑是安全的。

自然環境：

台灣這座島上有山有海，像是綠島以及蘭嶼的原住民文化和世界級潛水點、澎湖美麗的海灘、還能爬上山吸取取芬多精。甚至出國到沖繩度假，也只需半個小時的航程。

在地文化：

除了傳統的中華文化，在台灣還可看見中西文化的融合，Krzysztof說，這就是西方人覺得住台灣比住大陸還要舒適的原因。因為台灣人多數有禮貌、有秩序地排隊、不隨地吐痰也不會在公共場合抽菸。加上異國美食、餐廳眾多，都是吸引Krzysztof主因，與日本、韓國相比，台灣人對待外國人反而更加友善、貼心。

生活品質：

在大陸工作，事業發展和薪資待遇比較好，但台灣的生活品質卻相對好恨多。尤其是重視環境保育與環保的方面，吸引許多有相同想法的外國人。

Krzysztof最後說道，即使台灣和大陸常常被比較，他卻不覺得政治因素會影響外國人對這片土地的觀感。Krzysztof強調台灣最棒的優勢是大自然給予的環境、生活的便利，同時也是外國人最重視，以及喜愛台灣的原因。

(中時電子報)

文章來源：Why do so many people like Taiwan?

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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