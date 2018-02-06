豐原警辦反酒駕座談 業者自購酒檢器響應

2018年02月06日 17:03 中時 陳淑娥

豐原警分局召開「防制酒駕座談會」，會中播放酒駕相關影片。（陳淑娥翻攝）

醉不上道！豐原警分局5日召開「防制酒駕座談會」，70家業者不畏寒冷熱情出席，為期許落實「斷源」專案，會中大力宣導「自主管理」，轄內已有6家餐飲業者購買酒精檢知器，體現共同杜絕酒駕積極心態。

「防制酒駕座談會」適逢寒流來襲，現場特準備薑茶，供出席人員祛寒暖身，警分局長林宏儒表示，年關將屆又適逢天寒，民眾應有「酒後不開車、開車不喝酒」、「醉」不上道觀念，才能保障自身與其他用路人的安全。

警方說明近年取締酒駕及酒駕肇事件數，雖有逐年下降趨勢，但仍無法徹底根除酒駕情事發生，亟需各方配合防制。現場除播放近期酒駕肇事重大新聞外，也介紹國外各種防制酒駕措施，使業者了解酒後駕車嚴重性，及防制酒後駕車不分國界。

而為期許落實「斷源」專案，從源頭消滅酒駕發生，會中向餐飲場所業者宣導「自主管理」，共同擔負防制酒駕的社會責任，並請業者提供酒精檢知器或酒測器，目前轄內已有6家餐飲場所業者購買酒精檢知器，警方也特別感謝業者配合防制酒駕。

警方另請計程車行業者提供聯絡方式，若餐飲業者或乘客有「代駕」需要，並予以協助，期望能建構杜絕酒駕的網絡。警方呼籲，民眾若發現犯罪情事，鼓勵提供線索協助警方破獲刑案，可依相關規定頒發獎勵金及接受表揚。

(中時)