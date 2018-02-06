電影《西遊記女兒國》贈票活動

2018年02月06日 16:32 中時電子報 中時電子報

《西遊記之孫悟空三打白骨精》續作，《西遊記：女兒國》會在喜劇方面繼續加碼，這次曝光的演員陣容中有著名笑星「石榴姐」苑瓊丹和喜劇新貴「大潘」潘斌龍。在愛情故事和頂級特效之外，《西遊記：女兒國》還會在原著基礎上加入適合劇情的「石榴姐」和「大潘」擔當戲中重要的喜劇部分。

原著故事中令人印象深刻的是國王和唐僧的愛情故事，此番《西遊記：女兒國》除了為觀眾獻上唯美浪漫的絕世愛情和一個前所未見的絕美女兒國之外，頂級的華語特效和豐富的喜劇元素，也是《西遊記：女兒國》中展現的主要元素。

劇情描述，唐僧師徒途經忘川河，因激怒河神而誤入西梁女界。闖入其中，眾人才發現這個國家只有女性，並且建國以來此地就沒來過男性。而且國有祖訓，將男人視為天敵。典籍中更有預言，有朝一日，會有東土而來的僧人帶著一隻猴子、一頭豬和一個小藍人闖入其中，他們到來之日，便是女兒國走向毀滅之時…。

清純未見過男人的少女國王，與肩負重任一心向佛的聖僧，兩個人在女兒國裡相遇相知，「愛一個人，還是愛眾生」，對於聖僧還是國王都是極難回答的問題，凡塵雜事恩怨糾結，「情」是最難解的結。

【西遊記女兒國】2018.2.14 春節闔家首選

領票時間：2月10日下午2點起至2月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

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◎ 得獎公佈：2/10 (五)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間： 2月10日下午 2點起至2月12日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

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(中時電子報)