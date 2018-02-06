拆了！ 優勢警力下 鹿港永安段違章工廠動工拆除

鹿港永安段違章工廠下午執行強制拆除，其他業者與工廠員工親友集結在廠房外抗議試圖阻止作業。(謝瓊雲攝)

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鹿港警方出動大批警力在現場維持秩序並維護作業過程所有人員的安全。(謝瓊雲攝)
下午三點，機具動工正式執行拆除。(謝瓊雲攝)
拆了！ 優勢警力下 鹿港永安段違章工廠動工拆除

位在鹿港鎮永安段222、223地號的違章工廠，5日下午執行強制拆除作業，彰化縣議員凃淑媚等多位民代雖到場率領民眾神情抗議，最後在優勢警力動員協助下，被柔性勸離，下午3點大型機具啟動開始執行拆除作業，預計施工到下午5點半，全部拆除作業將盡量趕在農曆年前完工。

建設處使用管理科強調，已與業者協調取得共識，今日拆除作業勢在必行；但被列入首波拆除名單的縣內8家工廠業者，上午到彰化縣議會抗議陳情後，隨即轉移陣地到鹿港永安地段拆除作業現場集結。

縣議員凃淑媚在現場多次要求建設處停工撤除機具，並試圖與縣長魏明谷、建設處長戴瑞文取得聯繫，要求下令停止拆除；所有大型機具2點前皆已進場在一旁待命，原預定2點開始作業，經過近一個小時的協商，最後由鹿港警分局長劉明興主動上前柔性勸說，以施工安全為前提，請凃淑媚和業者將約60名陳抗民眾帶離。下午3點，拆除機具在優勢警力協助下進場執行拆除作業。

施工人員指出，之前已多次與建設處進入廠房會勘，建地約600多坪，量體很大，預估拆除作業可能至少需要1個星期；也會配合縣府與業者要求，拆除時盡量保留內部設施建材的完整性，以便業者自行回收再利用。

使用管理科指出，配合中央行動專案計畫，彰化縣被列入首波拆除名單的8家違章工廠，永安段這座廠房業者同意在過年前由縣府協助拆除；另有四家業者以簽具切結書，限期在3月8日前自行拆除完畢，否則縣府同樣將配合行動專案強制拆除。

使用管理科表示，另外3家已經完工並在營運使用中的業者將依區域計畫法處理，預計最慢3月底前也會進行拆除。

(中時)

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