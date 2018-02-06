住警器即時響 竹市宮廟住家免於火劫

因救命神器「住警器」即時發現火警，讓日前新竹市某宮廟的壇主1家3口即時逃出火場。（陳育賢攝）

友善列印
中時
因救命神器「住警器」即時發現火警，讓日前新竹市某宮廟的壇主1家3口即時逃出火場。（陳育賢攝）

為提升民眾居家安全，新竹市消防局2017年再投入1萬5000顆「住警器」，持續執行4年6萬顆推廣住警器專案，而新竹市林森路1戶住宅式神壇日前發生火警，壇主1家3口就因「救命神器」住警器警示，而即時發現火警逃出，才能平安無事。

市長林智堅表示，4年6萬顆的住警器推廣專案目前仍持續進行中，民眾可到消防分隊領取後返家自行安裝，1戶免費補助1顆，希望2010年新竹市達到安裝率100％目標，讓居家安全防護更全面，持續維持2015年起「火災0死亡」紀錄，打造平安幸福城市。

消防局長李世恭表示，1顆幾百元的住警器，可避免幾10萬元的損失，甚至挽回無價的生命，住宅式宮廟（神壇）是住警器宣導的重點目標，因為宮廟常燒香和金紙，易引發火災，而廟公或壇主就住在樓上，一旦發生火災，人員逃生不易。

日前林森路的宮廟火警，壇主1家逃出後，神壇就全面燃燒，非常驚險，是住警器成功示警案例。

當時壇主就表示，2017年消防人員來推廣安裝住警器的好處，馬上答應安裝，因為神壇常燒香和金紙，風險較高，常看到新聞上有報導，後來又自行到賣場購買、安裝，共安裝4顆，而火警發生時，他在2樓睡夢中，聽到警報器作響、聞到燒焦味後，趕緊叫醒家人往外逃生，幸運逃過一劫。

李世恭同時指出，新竹市5層樓以下住宅約6萬戶，迄今安裝比例已近5成，民眾除可向里長申請外，更可前往各消防分隊現領住警器，方便回家自行安裝。

(中時)

豐原警辦反酒駕座談 業者自購酒… 人妻偷吃男同事 16篇情慾日記全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。