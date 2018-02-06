住警器即時響 竹市宮廟住家免於火劫

2018年02月06日 17:03 中時 陳育賢

因救命神器「住警器」即時發現火警，讓日前新竹市某宮廟的壇主1家3口即時逃出火場。（陳育賢攝）

為提升民眾居家安全，新竹市消防局2017年再投入1萬5000顆「住警器」，持續執行4年6萬顆推廣住警器專案，而新竹市林森路1戶住宅式神壇日前發生火警，壇主1家3口就因「救命神器」住警器警示，而即時發現火警逃出，才能平安無事。

市長林智堅表示，4年6萬顆的住警器推廣專案目前仍持續進行中，民眾可到消防分隊領取後返家自行安裝，1戶免費補助1顆，希望2010年新竹市達到安裝率100％目標，讓居家安全防護更全面，持續維持2015年起「火災0死亡」紀錄，打造平安幸福城市。

消防局長李世恭表示，1顆幾百元的住警器，可避免幾10萬元的損失，甚至挽回無價的生命，住宅式宮廟（神壇）是住警器宣導的重點目標，因為宮廟常燒香和金紙，易引發火災，而廟公或壇主就住在樓上，一旦發生火災，人員逃生不易。

日前林森路的宮廟火警，壇主1家逃出後，神壇就全面燃燒，非常驚險，是住警器成功示警案例。

當時壇主就表示，2017年消防人員來推廣安裝住警器的好處，馬上答應安裝，因為神壇常燒香和金紙，風險較高，常看到新聞上有報導，後來又自行到賣場購買、安裝，共安裝4顆，而火警發生時，他在2樓睡夢中，聽到警報器作響、聞到燒焦味後，趕緊叫醒家人往外逃生，幸運逃過一劫。

李世恭同時指出，新竹市5層樓以下住宅約6萬戶，迄今安裝比例已近5成，民眾除可向里長申請外，更可前往各消防分隊現領住警器，方便回家自行安裝。

(中時)