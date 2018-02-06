影》與時間賽跑 海巡署六艦艇搜尋空勤直昇機

2018年02月06日 16:52 中時電子報 喻華德

今天凌晨內政部空勤總隊編號編號NA-706的UH-60M黑鷹直昇機在執行蘭嶼緊急醫療後送任務時墜海失聯，行政院海巡署不畏惡劣海象，派出兩艦一船三艇持續搜尋，希望盡可能把握黃金救援時間尋獲失蹤的六人，最大生還的機會。

海巡署巡防艇搜救影片。海巡署提供。

事發至今海巡署海洋巡防總局東部地區機動海巡隊派出600噸級巡防救難艦CG 119花蓮艦、100噸級巡防艇PP-10057、35噸級巡防艇PP-3567及PP-3568號巡防艇，南部地區機動海巡隊投入1,000噸級巡防救難艦CG 135屏東艦，直屬船隊派出800噸級巡護一號巡護船，合計120人次，全力搜救。因海象惡劣，35噸級巡防艇已先行返港待命。

海巡署於105年引進美國海岸防衛隊的「搜救優選規劃系統」(SAROPS)，這套系統能迅速訂定漂流計算搜救計畫，更精準計算可能人、物漂流地點。其利用風向、海流等環境因子，可立即模擬出約1萬個點的漂流情形，整合搜救資源，增加遇險目標的獲救率。

海巡署於107年9月與中央氣象局共同簽署「業務合作備忘錄」，氣象局將針對海巡署的需求，建置客製化劇烈天氣系統(QPESUMS)，提供包括風向風速、波浪、海流、雨量、閃電等即時訊息，提供海氣象預報資訊，協助海巡署執行相關勤務。共同提升災害防救效能。

根據中央氣象局資訊，今日東南部地區為大浪，浪高四至五公尺，風力7至8級，陣風10級，蘭嶼地區溫度約14度。

(中時電子報)