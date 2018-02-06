迎農曆春節！富宇建設為社區開課增添喜氣

2018年02月06日 17:38 中時 盧金足

元寶盒經過住戶們的巧手堆疊及改造，呈現出創意十足的造型。（盧金足攝）

農曆新年腳步接近，建商社區活動飄出熱鬧年味，除了常見的新春年菜教學、春聯揮毫等活動，富宇建設在台中及新竹，以年節居家布置及親子手作為主題，舉辦特色獨具的「團團幸福毛線花圈」、「圓圓滿滿積木元寶盒」、「花藝饗宴」及創意春聯等創意課程，親子聯手發揮想像力，新春團圓時刻，為家人獻出自己的巧思和愛心。

富宇建設協理周燕槿表示，富宇從去年開始，陸續規畫靜態講座、小旅行、DIY手作、兒童劇團、藝術展等不同類型的跨社區活動，住戶間的迴響非常熱烈，新春系列四場活動手作活動報名也相當踴躍，這次以創意布置為主題規劃的活動，深化「藝術走入社區」的核心理念，希望與住戶一起為生活增添更多想像空間。

來自不同社區的住戶們交換各色毛線，將毛線在圓型模板上一圈圈地來回纏繞、修剪，毛茸茸的大小毛球在彼此談天的過程中逐漸完成，還有熱心的社區孩子為所有住戶揉捏大小不一的彩色黏土做為裝飾，剪好流蘇、配色，固定於木製花圈，就是創意十足的居家布置。

廣受大人和小孩歡迎的積木元寶盒，是最搶手的新春活動之一，按圖施工、完成基本元寶造型成為親子之間比拚速度的同台競技，陸續完工的元寶盒經過住戶們的巧手堆疊及改造，呈現出聖杯、許願樹、海軍船錨、金字塔等創意十足的造型，貼上手寫春聯，就是兼具童趣與實用性的創意擺飾。

長年的社區深耕，近期富宇舉辦的活動，出現新竹及台中的住戶跨縣市報名的有趣現象，周燕槿說，例如去年舉辦的「螢光小旅行」，不少台中住戶自行前往新竹活動場地會合，而新春系列的台中活動平均也有2成左右的新竹住戶參與，大部分是規劃跨縣市周末旅遊小家庭。

(中時)