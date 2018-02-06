美女空姐入住公寓找真愛！與白馬王子再相遇？結局是...

33歲空姐凱莉蕎夜會湯姆於求婚之夜前夕。（TLC旅遊生活頻道提供）

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中時電子報
／整理報導

2月14日西洋情人節將至！計畫好如何和另一半度佳節嗎？追求愛情要主動出手，現代男女可以利用APP交友軟體，來個網路虛擬戀愛，但來自芝加哥的7對單身男女，將開啟現代愛情新模式，一同入住單身公寓朝夕相處，並互許終生！有名33歲美女空姐竟在單身公寓遇到多年前的白馬王子，究竟兩人的愛情會如何發展？7對單身男女閃婚玩很大。

TLC旅遊生活頻道全新節目《求愛之家》將帶觀眾見證最怦然心動的現代愛情！7名單身男子與7名單身女子將在一個屋簷下展開同居生活，在朝夕相處的兩個月內，決定終身伴侶！而新產生的情侶組合必須立刻決定是否要結婚，否則將會面臨被驅逐出單身公寓的命運，一場充滿了多角習題與甜蜜揪心的真實浪漫故事就此展開。

蜜西與吉米的貼身撞球教學。（TLC旅遊生活頻道提供）

來自於傳統家庭的33歲美女空姐凱莉蕎，父母非常渴望她能夠結婚，在踏入單身公寓時，想到即將遇見未來配偶，感覺彷彿置身天堂，然而更發生意想不到的事，十年前的白馬王子湯姆竟出現在眼前，養眼的身材與自信的微笑，那種怦然心動的感覺又回來了，懷著忐忑不安的心情，她決定不計代價勇敢的踏出第一步。

沒想到竟殺出程咬金，強敵是女強人的艾希莉，她提出夫妻應該要攜手打造未來，這點恰巧符合湯姆的擇偶條件，認為艾希莉可能就是他的Miss Right，究竟36歲的萬人迷湯姆會選擇誰為求婚對象呢？

另一方面，全心投入事業的39歲母胎單身女蜜西，雖然渴望有自己的孩子，卻毅然決然暫停進行試管嬰兒，抱著希望來到《求愛之家》找尋真命天子，但是蜜西直爽的作風卻令許多人嗤之以鼻，「我一定要以人妻的身分離開」、「誰都別想讓我付帳單」、「我知道你想要接近我」種種大膽的發言，頤指氣使的形象讓人難以招架。

《求愛之家》最大膽真人實境戀愛秀。（TLC旅遊生活頻道提供）

甚至得到「這女的瘋了！」「誰會想娶這女人」的評價，在得不到求婚就會出局的《求愛之家》，蜜西甚至放話「任何人都行，請你們選擇我吧」以避免出局，現實真的能如蜜西所願發展嗎？

究竟蜜西的真命天子會不會出現呢？TLC旅遊生活頻道《求愛之家》將有滿滿曖昧與悸動，最真實不可思議的現代愛情故事，2月8日每周四晚間10點，帶領觀眾回味最初的戀愛酸甜滋味。

(中時電子報)

《求愛之家》3分鐘精華版。（影片由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

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