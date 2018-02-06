春節台南行春 交通局推公車 單車加步行慢遊

2018年02月06日 16:41 中時 洪榮志

春節即將來臨，台南市政府交通局6日召開記者會宣布已完成月津港燈節、鹽水蜂炮等2大活動，以及安平古堡、赤崁樓等8大景點的交通疏運規畫，並建議遊客利用串聯各景點的大台南公車及T-Bike規畫行程；代理市長李孟諺也歡迎大家前來體驗台南即將上路的雙層巴士。

交通局長林炎成指出，台61線七股交流道至十分交流道及東區平實路、裕永路均已完工通車，前往西濱觀光景點及市道180線至永康交流道的行車將更順暢。至於大眾運輸工具方面，交通局也將111條公車路線，串聯台南地區的2大活動、8大景點，同時T-Bike站點更已增加至53處，提供遊客們另個低碳運具的選擇。

李孟諺表示，台南春節期間不只返鄉人潮，更是國內、外旅遊熱點，只要每到過年或是連續假期期間，台南飯店幾乎都是爆滿，如何讓返鄉市民與遊客不受交通問題影響，是市府每年都認真規畫的課題。

李孟諺強調，今年春節的交通疏導，不僅針對2大活動及8大景點，還包括容易塞車的各個重要寺廟。鑑於台南市雙層觀光巴士將於9日啟動，李孟諺也歡迎遊客前來體驗。

此外，今年T-bike更已增加到53站，李孟諺建議民眾春節遊台南時，可以將車停好後再租用T-bike，如此的旅遊更低碳、更環保且不會塞車。

為能即時處理春節期間的交通問題，交通局也將開設「交通疏運指揮中心」，從16日至20日每天都有人員輪值，監控全市各主要道路的車流情形；委外拖吊單位春節期間也將配合警察單位進行交通障礙排除，維持24小時領車作業。

至於春節期間停車收費方面，除公園南路、西門育賢、南瀛綠都心公園地下、海安路地下、崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場等26處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，15日至20日均暫停收費。

台南市計程車將於11日起至20日止，一律按錶計費再加收50元。大台南公車15日除夕夜除高鐵接駁車H31市府線、H62奇美線及黃9營運至正常結束時間，餘各路線行駛至晚間7點收班。

交通局表示，春節假期6天，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站、台南市政府即時交通資訊網，以及交通局開發手機應用程式，安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

(中時)