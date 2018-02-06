失聲又復聲南韓上帝男高音裴宰徹 草地音樂會演出

歷經失聲又復聲的韓國知名男高音裴宰徹，受邀參加高雄春天藝術節草地音樂會演出，見證奇蹟。（文化局提供）

友善列印
中時

被美國時代雜誌譽為「百年一遇的好聲音」的韓國知名男高音裴宰徹，罹患甲狀腺癌面臨生命與唱歌的殘酷抉擇，最後竟奇蹟般的失聲又復聲並再登上舞台重新高歌，傳奇故事被拍成電影《上帝的男高音》。今年，他受邀參加高雄春天藝術節草地音樂會演出，見證奇蹟。

正值歌唱事業高峰之際罹癌，裴宰徹從雲端跌至谷地，雖經聲帶重建手術重獲「新聲」，但失去左肺功能，各界認為不可能再重登舞台，肺葉功能卻又自動恢復達80％，讓他得以再重登舞台。

裴宰徹將這段奇妙的生命歷程寫成書，後來被拍成電影《上帝的男高音》，激勵許多生命挫折的人心。

文化局表示，這是裴宰徹第一次到台灣大型公開演出，現場演唱「奇異恩典（Amazing Grace）」、「與你同行（Con te partiro）」、「你鼓舞了我（You raise me up）」等膾炙人口的神奇恩典名曲，讓觀眾場見證他驚人的再生意志與重生後的上帝之聲，也期盼能激勵鼓舞許多歷經傷痛在放棄邊緣的人心。

裴宰徹將參加「嘸放手」228紀念草地音樂會演出，結合多位中外歌者及楊智欽指揮高雄市交響樂團，2月27日晚間7點在高美館草坡現場演出多首經典曲目；音樂會即日起開放民眾索票，每人限索2張、索完為止，憑票進場。

(中時)

電影《西遊記女兒國》贈票活動 爛番茄86％ 《決勝女王》登新片…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。