爛番茄86％ 《決勝女王》登新片票房冠軍

2018年02月06日 16:47 中時 潘鈺楨

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）領銜主演的《決勝女王》（Mollys Game）在眾多新片當中脫穎而出，榮登全台新片類票房冠軍。電影不但榮獲本屆奧斯卡最佳改編劇本獎提名，也在美國網路電影資料庫「IMDb」獲得7.6高分，更在美國毒舌影評網「爛番茄」中拿到86%的好成績。

改編真人真事的 《決勝女王》，由曾編撰《社群網戰》（The Social Network）、《魔球》（Moneyball）等經典好片的美國編劇大師艾倫索金（Aaron Sorkin）首度自編自導，不僅毫無意外地入圍本屆奧斯卡最佳改編劇本獎，緊湊節奏和機智台詞也讓觀眾大呼過癮，網友紛紛評價：「不得不說整部劇情都很緊湊快速，完全沒拖泥帶水。」「劇本很厲害！對白很精彩！自始至終貫穿整部電影的是女主角一再失敗，又一再站起，從未改變自己的價值觀，從未改變自己對自己的承諾，很勇敢孤獨地走在自己選擇的道路上！大推！」

憑藉本片入圍金球獎影后，並廣被視為本屆奧斯卡最大遺珠的潔西卡雀絲坦，也成為本片最大看點。網友紛紛為她精湛的演技所折服，紛紛表示：「潔西卡又再次創造了一個很立體的角色，並且和每個女人都有深刻的連結感！沒有入圍奧斯卡真是遺珠！」、「潔西卡演技精湛，與伊卓瑞斯艾巴對戲超精彩！必看！」

劇情描述20多歲獨自來到洛杉磯闖蕩的茉莉布魯（潔西卡雀絲坦飾演），以為自己應徵上普通商業助理，卻發現工作內容還包括經營地下流動賭場，並在每週為好萊塢名流舉辦撲克牌賭局。剛出社會的她，在一場接一場的牌局當中，認識了人情世故與權謀手腕，更學會在這地下世界裡的生存之道。她的秘密事業擴展成全美國規模最大、金額最高的地下博弈活動。然而，當她過著奢華生活，享受操弄權貴人士於指掌間的成就感時，聯邦調查局開始盯上她，凶殘的外國犯罪幫派企圖瓜分她的事業版圖，就連曾經提攜過她的恩人，也滿懷嫉妒想看她從雲端跌落谷底。面對名利爭奪、猜忌背叛，她該如何維繫自己一手打造的地下王國？如果輸掉這一局，她又該如何全身而退？電影現正上映中。

(中時)