黑手黨影帝化身最「嬌」人夫 翹蓮花指嬌笑

2018年02月06日 16:54 中時 潘鈺楨

「黑手黨影帝」皮耶法蘭西斯柯法維諾（Pierfrancesco Favino），最近在新片《變身冤家》（Wife & Husband）扮娘，形象180度大翻轉，翻出義大利電影票房雙周冠軍紀錄。

法維諾以犯罪電影起家，從影迄今得過26座大獎，「黑手黨影帝」形象深植人心，這次他在新片化身最「嬌」人夫，不僅思緒情感細膩，舉手投足間的溫柔婉約，更讓女人大嘆弗如，一舉一動令人捧腹。法維諾片中惟妙惟肖的逗趣演出，不僅榮獲義大利影評人協會最佳喜劇演出獎，連該片導演西蒙加德諾（Simone Godano）都被煞到，直說「連我都愛上他了」。

法維諾戲路寬廣程度堪稱義國第一，獲得的26座大獎中甚至二度勇奪義大利金像獎。他的獲獎及票房實力更遠播好萊塢，曾獲邀演出《天使與魔鬼》、《博物館驚魂夜》、《決戰終點線》及《末日之戰》等商業大片，影壇地位無人能出其右。法維諾超MAN形象男女通殺，但在最新喜劇《變身冤家》中，他竟「女力覺醒」扮演腦海檔案遭到老婆侵入的男子，個性突然變得很娘，片中他談吐會翹起蓮花指，動不動巧笑倩兮的獏樣，都讓觀眾笑不可抑。有趣的是，為成功演出該角色，法維諾甚至改變走路姿態，搖曳生姿外還意外煞到導演西蒙加德諾，直說「連我都愛上他了」。

奪義大利電影票房雙週冠軍的喜劇《變身冤家》，劇情描述腦科醫生安德烈（皮耶法蘭西斯柯法維諾 飾）與妻子（凱西亞絲穆妮亞柯 Kasia Smutniak 飾）婚姻失和，兩人原本想藉科技一探對方想法，卻不小心記憶互換，反而搶救了這段岌岌可危的婚姻。最MAN影帝法維諾片中化身最「嬌」人夫，一肩扛起看護孩子的重責大任，安撫小孩哭鬧游刃有餘，意外讓女性影迷驚讚是「最完美老公」。一場夫妻接孩子下課的戲，只見外型壯碩的法維諾蹲下擁抱，渾身散發「母性光輝」，讓人佩服得五體投地。法維諾也以這段溫馨演出，一舉奪下義大利影評人協會最佳喜劇演出獎。電影將於2月14日在台上映。

(中時)