《西方極樂園》登超級盃 第二季4月播出

伊凡瑞秋伍德（右）仍會出現在第二季。（HBO提供）

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榮獲艾美獎肯定的《西方極樂園》（WESTWORLD）全新第二季共10集即將在4月23日（一）上午9點於HBO和HBO HD頻道獨家與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

HBO也在超級盃公布了《西方極樂園》第二季首支預告，這也是HBO近20年來第一次參與超級盃的廣告時段，預告網址：https://youtu.be/qUmfriZoMw0。這支在超級盃首播的《西方極樂園》預告是由本劇共同創作者強納森諾蘭所執導。

觀眾目前可以在HBO隨選視訊服務上觀看《西方極樂園》第一季，此外，HBO原創鉅獻頻道（HBO SIGNATURE）也將在2月24日（六）與2月25日（日）上午10點分兩天馬拉松播出第一季。而HBO和HBO HD頻道則會從3月24日（六）至4月21日（六），每星期六晚間安排播出第一季。詳細播出時間請參考hboasia.com。

《西方極樂園》於2016年首播，同時成為HBO所有作品中，第一季最多人觀看的作品。《西方極樂園》故事描述一段關於人工智慧的黎明以及未來犯罪的黑暗旅途，第一季主要演員陣容包括演員陣容包括安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、艾德哈里斯（Ed Harris）、伊凡瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）、詹姆斯馬斯登（James Marsden）、譚蒂紐頓（Thandie Newton），及傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）、泰莎湯普森（Tessa Thompson）、希瑟芭庫德森（Sidse Babett Knudsen）、吉米辛普森（Jimmi Simpson）、羅德林哥桑特羅（Rodrigo Santoro）、夏儂沃德華德（Shannon Woodward）、英格麗德波爾索貝達爾（Ingrid Bolsø Berdal）、班巴恩斯（Ben Barnes）、賽門克特曼（Simon Quarterman）、安吉拉薩拉弗安（Angela Sarafyan）、路克漢斯沃（Luke Hemsworth）、小克利夫頓克林斯（Clifton Collins, Jr）、泰露拉李利（Talulah Riley），以及路易絲賀森（Louis Herthum）。卡佳赫爾伯斯（Katja Herbers）、古斯塔夫史柯斯嘉（Gustaf Skarsgard），以及法瑞斯法瑞斯（Fares Fares）則將參與第二季的演出。

《西方極樂園》第二季由強納森諾蘭（Jonathan Nolan）和麗莎喬伊（Lisa Joy）創作，並與J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）、Athena Wickham、Roberto Patino、Richard Lewis，以及Ben Stephenson一同擔任執行製作人。《西方極樂園》這部影集是由Kilter Films和Bad Robot Productions與華納兄弟電視公司共同合作的作品。故事是從1973年英文同名電影《鑽石宮》改編而來，電影版是由麥可克萊頓（Michael Crichton）編寫。

(中時)

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