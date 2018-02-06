漢神巨蛋外包商出包 血汗保全連上25天班

農曆春節將至，高雄勞工局長鄭素玲（中）6日帶隊前往漢神巨蛋百貨，突擊抽檢12家專櫃業者工資、工時、加班費和休假等勞動條件，共計有5家違法。鄭素玲在方師傅點心坊抽檢，發現方師傅加班費給付不足和假日出勤未給加班費再次違法，至少裁罰6萬。（王錦河攝）

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高雄勞工局長鄭素玲6日帶隊前往漢神巨蛋百貨，突擊抽檢12家專櫃業者勞動條件，共計有5家違法。其中龍邦保全「未達基本工資、加班費給付不足、連續出勤25天等5項再次違法，至少裁罰70萬。圖為龍邦保全人員在漢神巨蛋門口執勤。（王錦河攝）
高雄勞工局長鄭素玲6日帶隊前往漢神巨蛋百貨，突擊抽檢12家專櫃業者勞動條件，共計有5家違法。其中龍邦保全「未達基本工資、加班費給付不足、連續出勤25天等5項再次違法，至少裁罰70萬。圖為龍邦保全人員在漢神巨蛋門口執勤。（王錦河攝）
高雄勞工局長鄭素玲6日帶隊前往漢神巨蛋百貨，突擊抽檢12家專櫃業者勞動條件，共計有5家違法，其中安立環境維護工人連續出勤9天，初次裁罰2萬。圖為安立清潔人員在美食街清理用餐環境。（王錦河攝）
高雄勞工局長鄭素玲（中）6日帶隊前往漢神巨蛋百貨，突擊抽檢12家專櫃業者工資、工時、加班費和休假等勞動條件，共計有5家違法。圖為鄭素玲抽檢資生堂化妝品，未有違法。（王錦河攝）
高市勞工局長鄭素玲（左二）6日帶隊勞檢漢神巨蛋，抽驗12家，有3家業者違法。（柯宗緯攝）
高市勞工局6日突擊勞檢漢神巨蛋，發現龍邦保全讓員工連續上25天班，嚴重違反勞基法將予以重罰。（柯宗緯攝）

農曆新年將至，有鑑於百貨、餐飲業是勞檢違規最大宗，今（6）日高市勞工局長鄭素玲，特別帶隊到漢神巨蛋執行春安突擊勞檢，抽驗12家業者，3家違法上榜，其中外包商龍邦保全，讓勞工連續上班25天，堪稱血汗保全，因是累犯將加重裁罰。

鄭素玲指出，去年批發零售業、住宿餐飲業位居違反勞基法行業別的1、2名。農曆年前突擊勞檢，希望透過檢查讓事業單位了解 工時、工資等相關規定，昨抽驗12家業者，當場要求出示勞工出勤紀錄、工資清冊等稽查。

勞動條件科長羅永新表示，龍邦保全去年度嚴重違法勞基法，累積挨罰64萬元。未料，今漢神巨蛋據點又遭查出1名保全，1個月連續工作25天、319個小時，加班時數超過法定288小時上限，及未給予勞工例休，因龍邦已是累犯，將加重開罰逾70萬。

另外，外包廠商安立環境維護，部分工時人員連續出勤9天，忽視其享有例休權利，開出2萬罰單。方師傅麵包則因加班費給付不足、元旦未依國定假日出勤給予加班費，合計開罰6萬元。

漢神巨蛋管理部經理徐嘉宏回應，這家龍邦保全是第一年配合，先前在雙方合約上面有規定需符合勞基法，以後會特別督促該公司出勤管理狀況，以完全落實法令規定。

(中時)

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