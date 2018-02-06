進口藍莓產品輻射再超標 今年邊境檢驗已攔下5批

頂好Wellcome進口法國ANGELINA野生藍莓果醬。（食藥署提供）

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廣紘國際進口的奧地利D'ARBO的 70％藍莓果醬。（食藥署提供）
廣紘國際進口的奧地利天然蒂羅爾藍莓果醬。（食藥署提供）

衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格的食品名單，此波共有4批進口藍莓產品、遭檢出輻射量超標，其中包括頂好超市在去年12月，進口一批法國藍莓果醬，另有2批奧地利藍莓果醬和一批法國藍莓，均在邊境遭攔截，要求業者退運或銷毀，總計今年至今，邊境已攔下5批輻射超標的進口藍莓產品，食藥署已啟動調查。

食藥署表示，去年11月，統一企業自主通報添加旗下產品「預倍保明智膠囊」，疑似用到遭汙染的進口藍莓原料萃取物，造成輻射銫-137超標，當時食藥署便啟動專案，針對進口藍莓、山桑子採取逐批查驗，同時也在後市場展開抽驗。

根據食藥署邊境查驗資料，今年元旦至今，共有5批食品因輻射超標而遭攔下，要求銷毀或退運，包括上月3日攔截一批輻射超標的奧地利進口藍莓果醬，以及今日公布的4批藍莓相關產品輻射超標。

今日公布的4批輻射違規產品，分別為頂好Wellcome進口的法國ANGELINA野生藍莓果醬，驗出輻射超標；以及皆由廣紘國際進口的奧地利DARBO的70％藍莓果醬、天然蒂羅爾藍莓果醬，銫-137殘留量各為每公斤140、105貝克（限量為100）；巧舜企業進口的1批法國冷凍藍莓，銫-137殘留達每公斤121貝克。

食藥署北區管理中心科長廖姿婷說，去年11月起，食藥署也在後市場展開抽驗，至今總共抽驗101件產品，發現1件產品違規，而該違規產品也和此次邊境查出違規、由廣紘國際進口的奧地利「DARBO70％藍莓果醬」為同一款，送驗後也發現銫-137超標，已命令該產品下架；她強調，由於該產品在半年內已違規3次，食藥署已要求出口國提出說明，同時也對其他產品展開源頭調查，至於邊境的逐批查驗和後市場稽查，則將持續進行，尚未設定結束期限。

(中時)

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