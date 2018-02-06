中市科技執法！公車停靠區違停播音影像舉發

2018年02月06日 17:08 中時 盧金足

台中市府對違停在公車停靠區的車子以科技執法。（示意圖／台中市府）

貪圖自己方便，任意將車子停靠在公車停靠區，嚴重影響公車停靠及公車族安全。市府交通局結合科技執法，對違規車輛「大放送」，以播音勸離並儲存影像，再逕行舉發，10月先在新光三越、中友百貨前的公車站建置完成2處示範區，嚇阻車主違停的投機行為。

「透過可偵測車牌及車種等科技設備，遇違停超過3分鐘，將播音勸導盡速離開！」市府強調，為保障公車族乘車安全，針對違規占用停放公車停靠區的車輛，除加強取締拖吊，爭取中央補助辦理公車停靠示範區違規科技執法。

交通局長王義川指出，公車停靠區違規停車常造成乘客不便，後方車輛甚至需逆向，導致通行不安全與行車秩序混亂，民眾不能為自己幾分鐘的方便，影響公車族安全與權益。

市府統計1月份，鎖定公車停靠區違停車輛已取締拖吊計294輛，阻止294次違規停車可能帶來的危害，開車亂停的人抱怨只停幾分鐘，或以前都沒這樣取締，交通局取締拖吊絕不手軟。

為有效改善公車停靠區違規停放及提升道路通行安全，提供市民更優質友善乘車及通行環境，交通局預計10月建置完成2處示範區，呼籲駕駛人不要貪圖一時方便，將車輛違規停放在公車停靠區，造成乘客及其他用路人的不便，自己荷包也會大失血。

(中時)