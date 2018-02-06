邱太三「去法院化」 全國檢察署銜牌後天同步卸換

2018年02月06日 17:05 中時 陳志賢

法務部長邱太三為推動司法改革，決定檢察署名銜「去法院化」，將「法院」2字從檢察機關名銜，全國檢察機關同步在8日上午統一換牌；號稱「天下第一署」的台北地檢署，原本使用29年的銜牌「台灣台北地方法院檢察署」走入歷史，換成「台灣台北地方檢察署」，邱太三將與北檢檢察長邢泰釗主持換牌儀式。

另北檢8日當天將同時舉辦第三辦公室的啟用儀式，檢察長邢泰釗特別請北部知名銅匠，打造長240公分、高280公分、寬80公分的「北檢之秤」，引自三國時期知名軍師諸葛亮名著《雜言》中佳句「我心如秤，不能為人作輕重」，期望北檢檢察官辦案時能有「我心如秤」的公平態度。

特別的是，這個「北檢之秤」的雙秤，特意做成銅鑼形狀，邢泰釗8日當天將敲鑼象徵「金鑼開運」。

北檢8日當天也將邀請資深公訴檢察官劉承武女兒、曾參加歌唱選秀的劉忻怡，獻唱2首中英文歌曲，祝福北檢更換銜牌及第三辦公室啟用順利。

北檢第三辦公室座落於博愛路，與北檢僅一街之隔，原為國防部採購大樓，經國防部撥用予法務部運用。北檢自2016年11月動工，近日完工；北檢第三辦公室規畫由檢察事務官、公訴組檢察官進駐辦公，並設有1間偵查庭、12間訊問室、2間供修復式司法使用的談話室。

(中時)