救災數位化 基市消防局投入1435萬改善消防設備

2018年02月06日 17:04 中時 李其樺

基隆市長林右昌今（6）日上午市政記者會後，視察消防局購買的數位化通訊設備。（李其樺攝）

基隆市政府投入1435多萬元改善消防通訊設備，包括建置數位化中繼站、移動式無線電和防水無線電設備，基隆市長林右昌表示，將分4年逐步汰換老舊通訊設備，未來山區和海上救災將大幅提升通訊品質和救災效率。

基隆市多數住宅位於山坡陡峭或山坳之地，市區高樓包夾，巷道狹長路窄，造成許多無線電通訊死角，加上現有無線電多為舊式類比訊號，離基地台愈遠收訊愈差，增加救災工作困難。

消防局長陳龍輝表示，基隆市消防局今年計畫將救護站由1站增為4站，原有的衛生局在紅淡山的中繼站將不再使用，改在基隆山、五分山、大武崙砲台和汐止五指山站建置中繼救護站，提升急診病患救護效率。

另外，消防局規畫汰換裝在救災車上的類比式無線電，改由數位無線電取代，同時添購消防人員使用的手提無線電，不僅具備防水防塵和通話保密、錄音、接收簡訊、避免通訊干擾等功能，也新增求救訊號功能，如消防員受困火場可按下按鈕發出求救訊號，提升消防員火場存活率。

陳龍輝表示，基隆市消防局第一線救護救災人員現有170多人，未來將增為210人，手提無線電由30台增為210台，讓消防弟兄人手一台無線電，提升救災通訊架設速度和行動力。

林右昌表示，市府今年編列1435萬元，分4年逐年汰換改善消防通訊設備，等到無線電通訊數位化完成後，涵蓋範圍從過去的50%大幅提昇至95%，整個基隆市都涵蓋在救災救護資訊網內，甚至連基隆嶼發生火警都可以掌握，讓市民安全更有保障。

(中時)