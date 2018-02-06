新春賞萌犬！半身人高「哈士奇」、「貴賓犬」積木就在這

2018年02月06日 17:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

慶狗年！發揮你的創意，幫可愛狗狗積木換上新造型！來看超萌犬拍照打卡趣！最新潮、好玩的科技商場三創生活園區為迎接狗年到來，於新春前夕攜手旗下進駐品牌嚴選狗狗造型積木與公仔，推薦給寵物控的民眾。新春期間三創打造全台最熱鬧的免費樂高積木與桌遊展，展區內更展出半身人高的哈士奇大型積木、與小小臘腸、貴賓犬微型積木等，精緻超萌的造型，絕對讓大家一飽眼福！

獸國 MEA-002玩具總動員迷你蛋擊公仔系列。（三創提供）

位於光華商圈的三創首波狗狗嚴選商品推薦中，首推自營品牌2F創Q Space主打的日本職人雕刻土山炭狗狗造型，有超擬真的黑色拉不拉多與法鬥公仔，不僅造型精緻、因為使用土山炭做為材質，更具除濕、淨化空氣功能。

三創周末積木手作活動，用積木堆疊你的寒假快樂。（三創提供）

旗下進駐品牌Nanoblock新春期間特別於三創1F 12立方開放小小微型積木池，吸引大小朋友忍不住一試身手，在新春期間特別推薦超萌版本的雪納瑞與黃金獵犬微型積木。

Q Space土山炭製作所 寵物拉不拉多。（三創提供）

另外三創6F超受動漫與電影迷歡迎的野獸國推薦兩款讓女孩看到忍不住尖叫的狗狗商品，有玩具總動員Ｑ版公仔彈簧狗，以及Tsum Tsum疊疊樂系列布魯托款。三創生活園區過年期間好玩、有趣不間斷，翻轉大家對於科技商場的印象，帶入樂高積木與桌遊元素，讓大家走一趟三創就能一次體驗各式最新潮、有趣事物！

三創打造全台最熱鬧的積木與桌遊展覽，展區內以大型積木池做為中心，四周分布有大型桌遊拍照區、樂高闖關遊戲區，以及各式桌遊與積木快閃店。每周末定時舉辦樂高積木、微型積木手做及競賽活動。此展覽為三創攜手歪樓、新天鵝堡桌遊、Nanoblock微物場域微型積木、智高、玩具e哥鼎美、三創自營品牌光年探索共同展出。

三創周末積木手作活動。（三創提供）

《新春童趣嘉年華》積木與桌遊展

時間：即日起至2月28日〈三〉

地點：1樓12立方

(中時電子報)