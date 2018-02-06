基隆市體育場館升級 獲前瞻補助5千萬元

2018年02月06日 17:15 中時 李其樺

基隆市政府日前爭取中央前瞻計畫補助，連同自編預算近5千萬元，將用於改善市區體育場館設備，包括體育館、游泳池、社區公園、暖暖運動公園環境和基礎設施改善，和大武崙森林公園設計規畫經費，將大幅改善提升基市體育場館門面，提供民眾優質舒適運動空間。

基隆市府教育處長陳素芬指出，今年教育處向中央各部會爭取前瞻計畫補助加上自籌款共4864萬元，用於改善市區體育場館設施，包含教育部體育署補助市立體育館冷氣設備更新577萬元、體育館地板打磨與上漆維護48萬元，皆已陸續施作中。

陳素芬表示，將投入940萬元用於游泳池淋浴間、更衣室、池底磁磚等設施更新整建，另投入600萬元用於田徑場建物結構補強及周邊設施改善委託規畫設計案，最快今年也會啟動。

教育處另獲內政部營建署和經濟部水利署補助，安樂三期社區公園周邊環境改善工程1400萬元體育館暨游泳池雨水貯留系統513.6萬元、暖暖運動公園雨水貯留系統435.4萬元。

另外，大武崙森林運動公園規畫設計費350萬元，也獲得前瞻計畫補助，預計今年6月規畫方案出爐，等到經費評估完成，未來將向中央再爭取整建經費

基隆市長林右昌表示，過去基隆體育館年久失修，基隆市自2016年起連續3年向中央爭取經費改善基隆體育場館設施，累計經費近1億5千萬元，將盡速完成提供民眾優質舒適的運動場所。

(中時)