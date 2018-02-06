基隆市體育場館升級 獲前瞻補助5千萬元

隆市內體育館使用超過30年，設施老舊加上比鄰住宅區，停車空間不足；基隆市政府規畫大武崙森林運動公園，貴畫案最快今年6月出爐，再向中央爭取整建經費。（李其樺翻攝）

友善列印
中時

基隆市政府日前爭取中央前瞻計畫補助，連同自編預算近5千萬元，將用於改善市區體育場館設備，包括體育館、游泳池、社區公園、暖暖運動公園環境和基礎設施改善，和大武崙森林公園設計規畫經費，將大幅改善提升基市體育場館門面，提供民眾優質舒適運動空間。

基隆市府教育處長陳素芬指出，今年教育處向中央各部會爭取前瞻計畫補助加上自籌款共4864萬元，用於改善市區體育場館設施，包含教育部體育署補助市立體育館冷氣設備更新577萬元、體育館地板打磨與上漆維護48萬元，皆已陸續施作中。

陳素芬表示，將投入940萬元用於游泳池淋浴間、更衣室、池底磁磚等設施更新整建，另投入600萬元用於田徑場建物結構補強及周邊設施改善委託規畫設計案，最快今年也會啟動。

教育處另獲內政部營建署和經濟部水利署補助，安樂三期社區公園周邊環境改善工程1400萬元體育館暨游泳池雨水貯留系統513.6萬元、暖暖運動公園雨水貯留系統435.4萬元。

另外，大武崙森林運動公園規畫設計費350萬元，也獲得前瞻計畫補助，預計今年6月規畫方案出爐，等到經費評估完成，未來將向中央再爭取整建經費

基隆市長林右昌表示，過去基隆體育館年久失修，基隆市自2016年起連續3年向中央爭取經費改善基隆體育場館設施，累計經費近1億5千萬元，將盡速完成提供民眾優質舒適的運動場所。

(中時)

中市科技執法！公車停靠區違停播… 《能源管理法》審議完成 增訂能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。