桃機新版App　資訊圖像化更易上手

2018年02月06日 17:19 中時 陳祐誠

新版的App「桃園國際機場」，把資訊圖像化，讓使用者更好上手。（翻攝自App「桃園國際機場」）

桃園國際機場2017年旅運量近4500萬人次，平均每天有12.3萬名旅客出入境，桃機公司今推出更新版App「桃園國際機場」，將相關資訊圖像化，即使是語言不通的外國人，也能容易上手，享受機場內各種設施與服務。

桃機公司把App從舊版的「台灣智慧機場」正名為「桃園國際機場」，指認度高且易於辨識搜尋下載，具備中文（繁體、簡體)、英文、日文等界面，並為外籍人士增設基本對話中文發音輔助參考功能，情境包括問路、租車、住宿、購物、餐飲等，讓不會說中文的外籍遊客，也能悠遊台灣。

桃機公司表示，新版App操作相當容易，圖像化的版面設計讓各種功能一目瞭然，當日航班訊息、停車資訊、天氣等旅客常用項目置於首頁，並新增機場餐廳、商店的實際照片與消費資訊，旅客想吃東西時，可先透過App選擇想吃的東西，再按圖索驥前往。

此外，旅客最需要的航班查詢改為功能強大的「關鍵字」搜尋，只需輸入航班代號、航空公司或城市關鍵字，即能查到所需資料，且新增了航空公司標誌，識別更清楚明瞭；另有交通工具轉乘、世界時區推算、多國貨幣匯率、緊急道路救援、遺失物簡易登記等選項。

App新增機場秘書功能，把機場最新消息直接發送給旅客，也結合實用的beacon技術，初步在航廈建置了61處beacon，未來也考慮導入各種可以導引旅客動線、推播購物優惠訊息等應用服務。

(中時)