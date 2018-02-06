挺過艱苦治療 乳癌婦重拾幸福婚姻

2018年02月06日 17:39 中時 林欣儀

曾遭喪夫之痛的台中市47歲黃姓婦人，前年自我乳房檢查時發現腫塊，曾嘗試多種偏方卻未改善，就醫接受先導性化療與手術，恢復情況良好，更找到愛情第二春，並於上月結婚。中山附醫乳房外科醫師姚忠瑾表示，乳癌罹患率攀升，但醫療技術進步，治癒率大幅提高。

黃姓婦人6日盛裝出席中山附醫記者會，她回想，前年4月間在洗澡時自我乳房檢查，摸到左下側胸部有個硬塊，因阿姨就曾罹患乳癌，心知自己「中獎了」，幾乎哭了1個多月，也嘗試吃牛樟芝、生喝馬鈴薯汁及酵素等多種偏方，腫瘤卻未縮小。

姚忠瑾指出，黃婦到院檢查時乳房腫瘤約3公分大，考量未來乳房保留，決定先藉由先導性藥物化療的方式縮小腫瘤，之後採皮下乳房切除手術，並立即進行乳房重建，她上月與未婚夫結婚，「丈夫也感到滿意」。

提到治療過程，黃婦說，接受化療期間曾經數度發高燒，且全身非常不舒服，「連喝開水、吃飯都覺得恐怖」但想到年僅9歲的女兒，仍咬牙吞下去，也曾害怕接受新感情，但丈夫堅持「生病更需要人照顧」，兩人終於修成正果。

姚忠瑾表示，台灣女性罹患乳癌人數逐年攀高，平均每天有31名婦女罹患乳癌，甚至可能因此導致她們對情感、婚姻畏懼，但其實，近年來醫學技術進步，第一期乳癌治療後5年存活率高達99％，即便第四期發現後治療、5年存活率也高達40％，建議有家族史的民眾應接受檢查。

(中時)