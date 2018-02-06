未成年抽菸被逮 西武前年第一指名遭禁賽

2018年02月06日 17:15 中時電子報 蔡銘仁

現19歲的今井達也前年以第一指名風光加盟西武獅，前景一片看好，不過他還沒登上一軍，卻先被球隊禁賽，原因是19歲的他1月底時，被抓到未成年抽菸，西武球團今(6日)宣布這個消息，除了祭出禁賽處分，連練球也不准穿球隊球衣。

今井在前年夏季甲子園率作新學院奪冠，並飆出個人最快的152公里；隨後U18亞洲青棒錦標賽，也在冠軍賽助日本隊擊敗中華隊，帶走金牌。他該年投身選秀，獲西武第一指名，還繼承前王牌岸孝之的「11號」背號，但整年沒有在一軍出賽。

西武春訓分為A、B兩組，今井是被分在B組。《日刊體育》報導，西武球團是在3日收到消息，球團本部長鈴木葉留彦隨即從A組春訓處宮崎縣南鄉町，趕往B組所在地高知縣春野町，和今井在宿舍碰面，並查證消息屬實。

西武確定消息無誤，宣布今井自2月7日起，練球不得穿著球衣，同時也禁止出賽，處分預計到5月中旬結束。鈴木表示，在成為職業球員前，今井也是社會人，「現在他是代表西武的球員，希望用嚴厲的制裁讓他明白。」

今井相當後悔自己的行為，表示一切都是自己造成的，未來會嚴厲要求自己，不會再犯第2次錯，同時也感到相當抱歉。今井違規禁賽，並非日職首例；像現赴大聯盟的達比修有2005年高中畢業前，被抓進出柏青哥店還未成年抽菸，遭日本火腿無限期禁閉思過處分。

(中時電子報)