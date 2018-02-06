協助照顧勞工家人竹市總工會為社會服務中心加菜

2018年02月06日 17:40 中時 陳育賢

新竹市總工會6日在理事長莊鑑川〔左三）的率領下，帶著新鮮採購的蔬果到新竹社會服務中心慰問探視長者。（陳育賢攝）

新竹市總工會6日在理事長莊鑑川〔左四）的率領下，帶著新鮮採購的蔬果到新竹社會服務中心慰問探視長者。（陳育賢攝）

鑑於許多勞工朋友的失智、失能長輩，白天被送至專門照顧這些長輩的天主教耶穌會新竹社會服務中心接受照護，讓他們維持社交生活，新竹市總工會為體恤勞工朋友，也協助照顧其家人，6日特別致贈年菜予中心，希望老人家們都能吃個豐盛又特別的年菜。

新竹市總工會理事長莊鑑川指出，10多年他的媽媽就是在新竹社會服務中心，獲得他們的日間照護服務，他回憶當年每天上午，媽媽都開心的到服務中心「上課」，傍晚也開心的回到家享天倫，讓正在為事業打拚的他，可以無後顧之憂的在商場上努力。

之後，他只要聽聞新竹社會服務中心，心中就湧出無限的感激，再者，在中心接受照護的長輩的小孩，大多數也都是廣大的勞工朋友，總工會因此也希望盡點力，協助照顧勞工朋友的家人。

此次即是由中心開出年菜的菜色原料，他與總工會多位理事發起後，大家一起響應，募得經費後，在新竹農產運銷公司總經理倪冠勛的協助下，採購新鮮的蔬果材料，6日親自送至中心，希望長者在年前享受1頓豐盛的圍爐年菜。

新竹社會服務中心秋霖園長照整合組主任施立合表示，該中心成立20餘年，目前服務照護長輩50餘人，很感謝總工會在年節寒冬送暖，關心長照長輩，也希望社會各界能夠多關心老人失智、照護問題。

(中時)