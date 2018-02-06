俄版《樂來越愛你》 《冰上情緣》舞動奇蹟

《冰上情緣》講述風險、毅力和克服的動人故事。（車庫娛樂提供）

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《冰上情緣》講述風險、毅力和克服的動人故事。（車庫娛樂提供）

電影《冰上情緣》由《異星引力》製作團隊和演員班底魔幻打造，並攜手俄羅斯音樂藝術家安東別利亞耶夫磅礡譜出動人樂章，這部融合感動、決心和毅力的精采之作將在冰雪之地呈現溫暖感動的熱血氣息。

第23屆冬季奧運即將在2月9日於韓國盛大舉行，而近幾年來花式溜冰的國際賽事也從金妍兒和淺田真央所主導的「亞洲時代」，迎向了百花爭艷的「俄羅斯時代」，來自北國的冰上精靈屢屢舞出佳績，講述溜冰逐夢的俄羅斯矚目新作《冰上情緣》，由「俄版諾蘭」導演費多爾邦達爾丘克執導，邀來亞歷山大佩托洛夫（Alexander Petrov）和艾琳娜史塔薛包姆（Irina Starshenbaum）兩位《異星引力》班底演員再度聚首共演，並有威尼斯影展最佳女演員柯塞妮亞拉帕波特（Kseniya Rappoport）加碼助陣。

年僅23歲的俄羅斯新銳影星艾格拉雅塔拉索瓦（Aglaya Tarasova）擔綱《冰上情緣》女主角娜蒂雅，不僅為戲苦練溜冰技藝，致力呈現俄羅斯冰上精靈之姿，她和同劇演員米羅斯畢克維克（Milos Bikovic）也因戲結緣陷入熱戀。米羅斯就稱讚艾格拉雅對於許多事情的領悟力絕佳，也有十分精準的直覺，是才華不可多得的女演員。而《冰上情緣》對他們來說，不只單純關乎運動精神和花式溜冰，更是一部講述風險、毅力和克服的動人之作。

劇情描述前景被看好的花式溜冰新星娜蒂雅在賽場一次意外受傷之後，便開始了漫長的療傷期，不僅被迫放棄奪冠爭光的夢想，也徹底摧毀她回歸比賽的勇氣。在萬念俱灰之際，本以為要在輪椅上度過下半輩子的娜蒂雅遇見了天性樂觀的曲棍球員沙夏，兩人的互動交集逐漸加溫她原已心灰意冷的人生，也給了她再次相信自己的信心和動力。終其一生心懷舞動冰上的熾熱夢想，娜蒂雅後是否能真正克服心魔，跳出屬於自己的生命之舞？《冰上情緣》3月30日在台上映。

(中時)

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