狐尾蘭爭奇鬥艷 今年驚見綠色突變種狐狸尾蘭

2018年02月06日 17:41 中時 楊樹煌

▲草屯鎮樸提蘭園上萬株的狐狸尾蘭，五顏六色，爭奇鬥艷，令人驚艷。（楊樹煌攝）

▲春節前後正是狐狸尾蘭花期，樸提蘭園的狐狸尾蘭之美，整天都吸引絡繹不絕的人前往參觀。（楊樹煌攝）

本省最特殊的蘭花「狐狸尾蘭」，此時已爭奇鬥艷，今年草屯鎮石川里樸提蘭園最為振奮的是，園中發現綠色突變種的狐狸尾蘭，讓業主魏榮泰視如至寶，將其取名為「綠寶狐狸尾蘭」，已有人開價20萬元，但業主仍捨不得割愛。春節連假，樸提蘭園將免費開放至農曆初十，值得民眾把握機會前往觀賞。

屢在全國及國際蘭展奪冠的狐狸尾蘭，春節前後正是狐狸尾蘭花期，園內目前有愈2萬株以上，五顏六色的「狐狸尾蘭」，因該種蘭花既少見又特殊，有如狐狸尾巴般，令人驚艷，雖然連日來天候嚴寒不已，依然吸引如織人潮前往參觀。

樸提蘭園主人魏榮泰透露，狐狸尾蘭是原產於東南亞的花種，但株小、花也小，經他由泰國引進後，歷盡10餘年的努力鑽研，才突破狐狸尾蘭的栽培和繁殖技術，獨步全球將品種改良成功，培育出植株高大、花序對稱，有如蓬鬆的狐狸尾巴般，成為成串繁花垂墜及多變的色系，濃郁香味加上花期長，成為普受國際愛花人士都喜愛的特殊蘭花品系。

狐狸尾蘭栽植技術已傲視國際的樸提蘭園，據園主魏榮泰表示，目前該園已將狐狸尾蘭由原本5色系，成功培育出16種色系，包括前年在 國際蘭藝大賽獲全世界總冠軍的白色狐狸尾蘭作品、粉紅佳人、樸提之星的貓熊系列等，均在園中展出，也是台灣灣的農業科技之光。

魏榮泰最為振奮的是，該園歷經7、8年的努 力，將花色由白變紅、變藍再改良為青翠綠色的狐合狸尾蘭，今年已改良成功，成為該園至寶，未來將會該母株進行組織切片繁殖，所以雖然有人出高價欲購買，但他們仍不願割愛，此時在蘭園也展出，將免費開放參觀至農曆初十，歡迎愛花人士前往觀賞。

(中時)