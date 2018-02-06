過好年 迪化街年貨大街警演防扒行動劇

大同分局在迪化街年貨大街舉辦防範犯罪宣導活動，邀請藝人黃昱豪〔中〕到場唱歌表演助興。〔謝明俊攝〕

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台北市刑大肅竊組幹員示範防扒。〔謝明俊攝〕
大同分局長潘朝智沿街發放春聯宣導防範犯罪。〔謝明俊攝〕

107年農曆春節將屆，台北市政府從2月1日起在大同區迪化街商圈舉辦「2018臺灣年味在臺北」活動，吸引大批民眾前來採購，轄區大同警分局與台北市刑大聯合舉辦『大稻埕波麗士 陪大家過好年』預防犯罪宣導活動，藉以宣導民眾「防竊、防搶、防詐騙」等觀念，並希望能協助警察機關防範犯罪發生。

這次活動在107年2月6日下午15時起至17時止，於迪化商圈永樂市場旁廣場辦理，活動特別邀請享譽國內外的「臺北慶和館醒獅團」，以太鼓齊鳴及祥獅獻瑞節目熱鬧開場，另有警眷藝人歌手「大豪」黃昱豪、任職新北市淡水分局偵查隊的刑警歌手林慶宏以及、新秀藝人黃聖婷等歌手為本次活動代言。

活動特別邀請台北市刑大肅竊組演出『防扒竊行動劇』，尤其在年貨大街，扒手最愛趁人多時下手；想防扒手不如先將降低成為扒竊的目標，由幹員們示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等四種防範方法。肅竊組表示，扒手除了1人行竊，更常見的有3~5人團體行動，以聲東擊西的方式擾亂民眾的視線，再藉機由身後來竊財，肅竊組刑事幹員在現場一一為民眾作破解。

活動最後階段，大同分局分局長潘朝智率領員警及可愛警察公仔與活動代言人們一起掃街，沿街致送現場民眾『福氣紅包袋』、『狗年長形、方形春聯』等討喜宣導品。

據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入本轄各商圈採買年貨，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，警方希望透過活動傳達犯罪預防相關知能，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年。

(中時)

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