2018年02月06日 17:44 中時 甘嘉雯

開南大學與記帳士公會全國聯合會攜手合作。（甘嘉雯翻攝）

開南大學與記帳士公會全國聯合會攜手合作。（甘嘉雯翻攝）

年輕人投入新創產業，創意與資金常是入門的首要考量。然而，維持資金運用和財物管理到相關稅務問題，卻是小資族經驗不足倒閉後才知道的痛處。中華民國記帳士公會全國聯合會6日拜訪開南大學梁榮輝校長，並與學校擬定「稅務小尖兵」培訓合作計畫，希望能為學生進入職場創業後的相關財稅知識，提供助力。

梁榮輝校長表示，台灣經濟結構特殊，九成以上由中小企業組成。大學教育為了因應逐漸複雜化的稅務專業，透過教職人員的稅務培訓，學生校外實習，像開南大學的會計系就長期與國稅局合作所得稅申報業務，而企業與創業管理系首創設立「三創基地」，就是要落實年輕人創新、創意與創業的夢想；將來開大與記帳士公會稅務諮詢單位合作，建立校園稅務諮詢網絡，為產學創造雙贏。

記帳士公會黃明朝說，記帳士的工作，除了負責協助中小企業帳款處理、報稅與稅務諮詢，而因應稅務環境高度變化，記帳士若能隨時提供專業諮詢服務，具備合格證照，培養人自我人脈，未來年薪收入達百萬不是夢。

企業界常有感大學端的學生需要有基礎的財稅知識和實務經驗，才能讓企業節省稅務人力。在梁榮輝校長與記帳士公會黃明朝與陳炫銘理事長、企創系徐堯主任、會計系陳國嘉副教授等一同參與討論下，記帳士公會全國聯合會與開南大學攜手合作，開學後將邀請大學院校教授與業界專業記帳士群，共同設計「校園稅務小尖兵」到「校園稅務職人」等進階課程和營隊。

培訓計畫設計從商業科系的高職生到大學生都有，讓學生分階段參與一系列的實作課程，例如「開咖啡店不倒SOP」、「加盟早餐店停看聽」、「網路創業的財稅企畫大補帖」、「工商登記流程ABC」等實作相關營隊，並安排學生到外界商家參觀並操作，以「做中學」緊密結合創業與稅務相關的經驗，增進產學連結。

(中時)