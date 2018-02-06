《時來運轉》主場碰雷霆馬刺 勇士面臨挑戰

2018年02月06日 17:26 中時電子報 蔡銘仁

提供台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(6日到12日)供大家參考，以下是本週焦點預告：

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

精選7場單場或場中投注開立，包括兩場勇士主場的比賽，2/7(三)上午11:30勇士將迎戰同樣星度極高的雷霆隊，兩隊本季季初有過一次交手，該役雷霆以17分之差意外翻盤大勝勇士，週三勇士主場以逸待勞志在復仇！2/11 (日)上午09:30前來踢館的是不老軍團馬刺隊，馬刺雖然正遭遇傷兵麻煩，但對付這支陣容極有深度的球隊，勇士絕不能因此而輕敵。

2.「澳洲職棒」：提供3場單場投注。

2017-18球季最終三戰，本週末2/9(五)-2/11(日)熱鬧登場！澳洲職棒季後賽經過首輪激鬥，出線的強盜與騎兵兩支球隊將進行三戰兩勝制的總冠軍戰。台灣運彩開售單場投注，邀請彩迷今年球季有始有終，強運中獎迎新年！

3.「足球」：提供24場單場或場中投注。

本週仍是週中盃賽，週末聯賽雙軌並行，開立的場次隨著賽事推進逐步加熱。

「德國足總盃」：提供3場單場或場中投注。

德國足總盃進行至8強階段，本周提供3場德甲球隊的對決，台灣運彩都開放單場投注，2/7(三) 03:45，由目前德甲排名第2的勒沃庫森，主場迎戰聯賽排名15的文達不來梅。2/8(四) 01:30，聯賽排名第6的法蘭克福，主場對戰積分榜倒數第3的梅因斯；03:45則是8強中實力最接近的一組對戰，排名第5的沙爾克04，將和排名13的沃夫斯堡爭奪4強資格。

‧「歐洲各大賽」：提供多場單場或場中投注。

週中的盃賽還包括法國足總盃16強、葡萄牙足總盃4強和西班牙國王盃4強，也各精選一場比賽開放單場投注。2/8(四)04:00法國足總盃是蒙彼利埃對奧林匹克里昂、同日04:15還有葡萄牙足總盃的波圖對里斯本運動，以及2/9(五)04:30的西班牙國王盃則是4強第2回合，由瓦倫西亞主場對巴塞隆納。另外，歐洲五大聯賽中的西甲、德甲、義甲和法甲，也都各精選1到2場比賽開放單場投注。英超本週共加開4場場中和2場單場，本輪最受矚目的大戰當屬「北倫敦德比」，2/10(六)20:30托特納姆熱刺坐鎮溫布利迎戰兵工廠，熱刺本季雖然是借用溫布利作為主球場，但8勝4和1敗的戰績也頗有主場氣勢，上一輪作客2：2逼平利物浦，近10場比賽保持不敗。兵工廠上一輪5：1主場大勝艾佛頓，新加入的姆希塔良貢獻3次助攻，兵工廠是否脫胎換胎換骨？本週將受到真正的考驗。

‧「澳甲足球」：提供3場單場及場中投注。

第20輪澳甲將開放3場單場及場中投注。2/9 (五)16:50目前排名第5的墨爾本勝利，主場迎戰暫居第7的布里斯班獅吼，獅吼落後第6名的西雪梨流浪者3分，力爭季後賽資格的獅吼必全力一拚。2/10 (六)16:50，排名第3的墨爾本城主場等待勁旅雪梨的來訪，雪梨要進一步鞏固榜首位置，墨爾本城則為季後賽提前準備。2/11(日) 16:00，在晉級季後賽邊緣的西雪梨流浪者，迎戰墊底的威靈頓鳯凰，鳯凰雖然落後流浪者8分，但晉級季後賽仍未絕望。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主。

(中時電子報)

場中投注一覽。(運彩提供)

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