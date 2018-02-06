正修榮指會策略聯盟創多贏 企業尋才轉型升級一次到位

2018年02月06日 17:43 中時 林雅惠

正修科大校長龔瑞璋與中小企業榮指會長楊名元簽訂產學合作策略聯盟，媒合企業到正修找人才、運用學校資源轉型升級，專業導師並到校輔導學生了解業界最新資訊，提供畢業生優先面試，成績優秀優先錄用，共創產學多贏。

堪稱「企業服務志工」的高雄市中小企業榮譽指導員協進會簡稱榮指會，是經濟部中小企業處推動成立的組織，成員都是熱心公益並關心地方企業發展及交換專業經驗能力的企業負責人、經理人會計師或律師。

中小企業榮指會長楊名元率領10多位中小企業老闆、主管來到正修科大，在經濟部南區聯合服務中心主任林進添見證下，由正修科大校長襲瑞璋與中小企業榮指會長楊名元簽訂產學合作策略聯盟，內容包括由榮指會推薦高階主管到正修專題講座、規劃課程，參與系所、學程規劃系列實務主題式業師課程，每學期並有6週「業師協同教學」，推薦專業人才擔任業界導師。

提供正修含外籍學生在內畢業生優先面試，並優先錄用成績優秀畢業生，配合學校舉辦校園徵才就業博覽會，設置企業介紹與求才攤位，更提供具相當實務經驗教師參與深耕服務1年合作計畫。

楊名元說，許多中小企業非常需要學界資源讓產業轉型升級，卻往往不知道要到那裡找，正修資源豐富，簽訂策略聯盟後，到正修找就對了。

龔瑞璋表示，正修對於畢業生一直有追蹤輔導機制，畢業後回校修學分或輔導考證照都是免費的，就像美國職棒大聯盟球員遇到低潮可回到小聯盟蓄勢待發，調整好狀態再找機會回大聯盟，正修就如同企業的人才庫，與榮指會產學合作協議，提供中小企業所需人才，藉由產學合作共創巔峰。

正修也接受榮指會委託辦理產業在職專班、在職進修、短期訓練、專長訓練及研討會、座談會、專案研發計畫，提供專業師資協助榮指會顧問支援與企業診斷，並配合甄選學生至企業進行暑期、半年、一年期校外實習。

(中時)